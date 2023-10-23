汉密尔顿和莱克勒克被取消成绩，萨金特首获积分

汉密尔顿在56圈的比赛后名列第二，落后收获个人第50场大奖赛胜利的马克斯·维斯塔潘2.2秒。杆位发车的莱克勒克尝试一停策略并不成功，在赛道上以第六名完赛。

然而，国际汽联在赛后对维斯塔潘、汉密尔顿、莱克勒克和兰多·诺里斯的赛车进行随机抽检时，发现梅赛德斯和法拉利赛车底板木板（Plank）上的后防滑块不符合规定。虽然两支车队都以美洲赛道路面颠簸和周六的冲刺赛可能给赛车带来磨损为由进行辩解，但赛会干事不予接受。

国际汽联在处罚决定书中写道：“在听证会上，车队承认国际汽联技术团队进行的测量是正确的，并表示防滑垫磨损严重，可能是由于赛道颠簸和冲刺赛赛程使得赛前调校和检查赛车的时间减少到最低的独特组合造成的。赛会干事指出，参赛者有责任确保赛车在比赛期间始终符合规定。在这一特殊情况下，技术代表报告中定义的区域内的后部防滑块超出了阈值......其中包括对磨损的容忍度。”

这一处罚决定意味着原本第三完赛的诺里斯递补得到第二名——在近四场大奖赛中第三次，而第四个过线的卡洛斯·塞恩斯进入前三，塞尔吉奥·佩雷兹变为第四名，汉密尔顿的队友乔治·拉塞尔则从第七名提升到第五名，随后皮埃尔·加斯利、兰斯·斯特罗尔和角田裕毅分别前进到六七八名。

同时，美国老板拥有的威廉姆斯成为最大受益者，原先第11和12名完赛的亚历山大·阿尔本和萨金特双双进入积分区，特别是美国新秀在今年的第二个主场比赛里得到了个人第一个锦标赛积分，而他也成为1993年迈克尔·安德雷蒂之后第一个获得F1积分的美国车手。

刘易斯-汉密尔顿（Lewis Hamilton）、梅赛德斯 F1 W14、查尔斯-勒克莱尔（Charles Leclerc）、法拉利 SF-23、卡洛斯-塞恩斯（Carlos Sainz）、法拉利 SF-23 Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

梅赛德斯“坦然面对”

本场比赛汉密尔顿曾对冲击胜利充满渴望，但第一轮进站后被维斯塔潘超越。荷兰人在排位赛里争夺杆位时的最快圈被判定违反赛道边界而被取消，只能从第五位发车，但他通过二停策略对汉密尔顿积累了大约10秒的优势。英国人在赛后坦言，如果梅赛德斯没有尝试一停，而是在比赛中针对红牛的二停做出反应，也许有机会赢得胜利。

在奥斯汀，梅赛德斯领队托托·沃尔夫因膝盖手术缺席两场之后回归坐镇。尽管第二名的成绩被取消，但他对W14赛车的升级效果感到乐观。

“对于比赛结果和成绩取消，在冲刺赛周末只有一个小时的自由练习，而且是在美洲赛道这样颠簸的赛道上，又使用了新套件，赛车的调校选择肯定有挑战，”奥地利人表示。“最终，这一切都不重要了；别人做对的地方我们做错了，规则中没有回旋的余地。我们需要坦然面对，不断学习，下周末回来时要变得更强。”

“我们可以从今天赛车的表现方面获得很多积极面。我们讨厌那么接近胜利却只差一点。但对这条赛道，就在几场比赛之前，我们不会有好的表现，因为这里的弯又快又急。升级后的赛车似乎更适合这些地方，而且效果很好。从方向上看，这是一个非常好的迹象。”

不过随着比赛结果的改变，两个积分榜上的形势稍有不同。处于制造商年度第二名之争中的梅赛德斯和法拉利，分差缩小到22分；迈凯伦按原结果已经超越阿斯顿·马丁，上升到第四，还距离第三名的法拉利80分。与此同时，威廉姆斯拿到三分之后，阿尔法·罗密欧本场没有积分入账，被对手将分差扩大到10分。在车手积分方面，佩雷兹得以对汉密尔顿建立39分的优势，但对后者来说，因为费尔南多·阿隆索退赛没有拿分，俩人之间仍有18分的差距。