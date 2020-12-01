汉密尔顿自觉严格保持社交距离却难逃病毒

F1正在中东地区进行2020赛季最后一轮三连赛，而上周日获胜的汉密尔顿在今天的例行病毒检测中得到了阳性的反应，因而将错过本周末在萨基尔赛道的第二场比赛。

根据梅赛德斯的声明，汉密尔顿在上周做的三次检测都过关，但是在本周一早上出现了轻微症状。与此同时，在他来到巴林比赛前接触过的人中，有一人的病毒检测结果确定为阳性。

当前汉密尔顿已经进行了自我隔离。自从2020年爆发全球新冠肺炎大流行之后，F1赛季在3月份原本即将在澳大利亚墨尔本揭幕的最后时刻“刹车”，因为一名迈凯伦成员感染了病毒。

从那时起，汉密尔顿就非常注重卫生健康。他还在个人社交平台上录制了一段如何勤洗手的视频。7月份赛季重新启动后，这为英国车手几乎放弃了原先异常忙碌的社交生活，除了在赛道上工作之外，基本上只与个人训练师安杰拉·科伦接触，以及宠物犬Roscoe。甚至连他常年的个人助理马克·辛斯都在家远程工作。

“今年是第一次我一直在家里了，我之前从不真的住家，”此前，汉密尔顿在接受包括Motorsport.com在内的少数媒体采访时表示。“显然在冬天的时候，我去了山里，我把那里视作我主要的家 。”

“因为那是一栋房子，充满了爱和回忆，家人们每年都来。显然，我在摩纳哥的住所，是我（休赛期间）回去的地方，我称它为家，但缺乏回忆。我会在那里短时间逗留。所以这可不简单。”

从7月份赛季开始至今，Racing Point的塞尔吉奥·佩雷兹和兰斯·斯特罗尔都先后感染过病毒。此外，梅赛德斯也有两名成员在纽伯格林赛前的检测中得到阳性的反应，而威廉姆斯的执行领队西蒙·罗伯茨、倍耐力运动总监马里奥·伊索拉、红牛竞赛总监乔纳森·维特利先后得到阳性的检测结果。

比赛期间，汉密尔顿与安杰拉住在自己的Motorhome里，紧挨着赛道。而赛事间隙起，汉密尔顿回到摩纳哥的住处，但是舍弃了外出，与安杰拉一起做室友，从而把感染风险降到最低。

英国人补充道：“我认为今年，最终在一场比赛后，我在一个地方停留一个星期——我只是一直从没那么做过，在很多方面这真的很好，但是相当有挑战。同时，有些时候只是要提起精神，那绝对是个挑战。

“但是我知道对世界上许多人都是如此。我有很多不同事情要花心思去想。我设法让自己感到自在，找到平静、专心、感到快乐。我设法把注意力放在训练中的弱点上。”

为了严格遵照社交距离的规定，汉密尔顿推迟了与梅赛德斯领队托托·沃尔夫的续约谈判。奥地利人也主动放弃前往摩纳哥与他会面，因为生怕不经意间传染病毒。

汉密尔顿在11月上旬的土耳其大奖赛后，锁定了本赛季的车手世界冠军，也是个人第七个锦标赛头衔。此后，他决定与家人进行小聚，期间与父亲安东尼一起打网球——弟弟尼古拉斯也在场。

在上周前往巴林前，汉密尔顿还去了高尔夫球场。期间，他偶遇了一名向他表达仰慕之情的孩子，而他主动与其合影。同时，他也自赛季重新启动之后，第一次前往公共餐厅就餐，尽管见到餐厅里没有人戴口罩的情景让他感到震惊。

“过去一周我跟我的家人们相处，试了试去餐厅，”巴林大奖赛期间，汉密尔顿告诉包括Motorsport中文网在内的少数媒体。“那是我第一次外出，当然十分注重卫生安全。但是看到餐厅里没人戴口罩，我心想‘噢天呐’，那真的很吓人。但是能够稍微放松一下真的挺好。”

然而尽管已经非常注意，汉密尔顿还是没能避免感染新冠病毒。英国人成为第三位因此错过F1比赛的车手，同时也是MotoGP传奇瓦伦蒂诺·罗西之后，赛车圈又一位“中招”的世界冠军级人物。

自从新冠肺炎发展以来，感染病毒的世界体坛顶级运动员不在少数，包括网球界的诺瓦克·焦科维奇、足球界的克里斯蒂安·罗纳尔多。

梅赛德斯尚未公布替补车手方案，不过官方替补车手斯托弗·范多恩原计划就是在结束瓦伦西亚的FE季前测试后，前往巴林与车队汇合，而他被认为是最可能顶替汉密尔顿的人选。