汉密尔顿自称与梅赛德斯续约谈判“就快好了“

虽然此前汉密尔顿和梅赛德斯领队托托·沃尔夫多次表示双方都意图完成续约，但是2023年已经过去五个月，从德国车队没有传来任何消息，而且奥地利人公开表示涉及到一些金钱相关的因素，滋生了外界的猜测。近期，又有谣言称法拉利试图以高薪邀请七届世界冠军与查尔斯·莱克勒克搭档。

摩纳哥大奖赛前的周四，法拉利领队弗雷德里克·瓦塞尔竭力否认相关谣言，而汉密尔顿也给希望这桩转会发生的人泼了一盆冷水。

汉密尔顿表示这些报道纯属猜测，因为他对自己的管理团队与梅赛德斯在新合约谈判上取得的进展感到满意。

“我认为，当你在进行合同谈判时，总会有猜测，”他说。“我认为归根到底，除非你听到我亲口说，否则都是猜测。”

汉密尔顿明确表示，他希望与梅赛德斯的新合同能在未来几周内敲定，而且让他高兴的是这是他第一次不用亲自与沃尔夫面对面的谈判，而是交给他的团队来处理。

“我的团队正在幕后与托托紧密合作，”他说。“我们几乎处于准备好合同的最后阶段。我有一个团队专门负责此事，所以我可以只做我的工作。这比以前的情况要好得多，因为我记得我以前是自己谈判，而且压力很大。所以，我不必再那样做了。”

连续两个赛季，梅赛德斯无法争夺年度冠军，在外界看来，这对汉密尔顿留在德国车队心存疑虑。但是与德国车队赢得了六个世界冠军的英国人强调，他从没有怀疑过车队的实力。

“我认为这没有影响，因为我们仍然是一个赢得冠军的队伍。”汉密尔顿说到。 “只是我们的赛车不对。过去两年中，有一些决定是不理想的，但我们正在努力解决这个问题。”

本周末梅赛德斯在摩纳哥启用了大规模升级，虽然沃尔夫在展望比赛时表示不会立即把“银箭”带回最高领奖台，但车队希望可以为两位提供一个“稳定的平台”，从长远角度瞄准争夺年度冠军。

“本周末我们有新升级，车队为这个升级付出了令人极大的努力，我们在巴林之后已经决定我们要做的事情，”汉密尔顿继续说。

“当前一场比赛（伊莫拉）被取消时，我有点沮丧，因为我原本很高兴能尝试新的套件。因此，虽然从赛道角度来说，这里（摩纳哥）不是最好的平台，但要真正看到这些成果，我们希望下周能有更多的感受。”

“但正如我所说，我的团队正在幕后与（梅赛德斯）车队洽谈，我们就快好了。”

当被问及法拉利是否与他或他的代表就报价进行过接触时，汉密尔顿直截了当地回答：“没有。”