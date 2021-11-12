汉密尔顿：罗西从MotoGP退役让我很难过

罗西在26年的摩托赛车职业生涯后，将正式从MotoGP退役，期间他获得了115场胜利，其中89场是在MotoGP比赛中拿下的，199次登上领奖台，拿过7次最高级别总冠军，一共参加了432场大奖赛正赛。

梅赛德斯F1车手汉密尔顿和罗西曾在2019年12月进行过著名的互换赛车驾驶活动，汉密尔顿尝试了罗西的2019雅马哈MotoGP YZR-M1，罗西驾驶了汉密尔顿的2017梅赛德斯W08。

在意大利人的最后一场比赛前，当Autosport请汉密尔顿回顾罗西的成就及在MotoGP的总体职业表现时，他说道：“很显然瓦尔的退役让我难过，不过我想他的驾驶技术、风格，他做出的所有成就都是极为了不起的。“

”他充分展现了自己对于摩托赛车长久的热情。他就是一个传奇，历史上最伟大的传奇车手之一，如果不是说其中最伟大的一位。所以，以后不能再看到他的比赛，不能看到他以自己惯常的风格去跑，这会让我感到难过。”

“不过我觉得现在退役对他来说也是个完美的时机，因为他现在有家庭了可以和家人在一起，或者开始建立。我很感激，我曾有幸和他一起在赛道上度过了非常特别的一天，我会永远记住那一天。”

Lewis Hamilton, Yamaha MotoGP YZR-M1, Valentino Rossi, MotoGP YZR-M1 Photo by: Monster Energy

今年，英特拉格斯的比赛从传统的巴西大奖赛更名为圣保罗大奖赛。汉密尔顿是在本周末赛前新闻发布会上，坐在前队友费尔南多·阿隆索身边时说的。

对于罗西即将退役这件事，阿隆索也表达了自己的看法，表示“观看罗西的最后一场比赛令人难过，他是这项运动的传奇。”这位Alpine车手补充道他“希望罗西一切顺利，在人生的新篇章里幸福美满。”

2019年梅赛德斯与雅马哈曾进行了一次互换赛车活动。那是罗西为雅马哈厂队效力的最后一年之前。汉密尔顿表示“在赛道上，看着瓦伦蒂诺在我前面骑着同一辆摩托车，真是太酷了”。