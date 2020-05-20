汉密尔顿缅怀劳达：最喜欢的记忆来自最早的交谈

三届F1世界冠军劳达在去年5月20日逝世，享年70岁。在他生前的最后几年时间里，他作为梅赛德斯F1车队非执行主席，在围场里发挥自己的余热。

奥地利人为德国制造商做出的最大贡献之一，就是2012年成功说服汉密尔顿离开迈凯伦，在2013年加入当时还处于建设中的德国车队。自那之后，汉密尔顿在代表梅赛德斯参赛的7个赛季里，5次赢得年度冠军，并在去年成为了F1“六冠王”。

在劳达去世一周年纪念之际，梅赛德斯发布了一段包括领队托托·沃尔夫、汉密尔顿在内的车队核心成员对奥地利人的美好回忆。英国车手承认劳达是“一个很难谈论的话题”，但也表示“最喜欢的记忆是来自于我最早的交谈”。

他说：“我们在2012年的某个时候开始洽谈，我记得有一天在家里接到尼基打来的电话，他试着说服我加盟他们车队。接到一位世界冠军且像尼基这样标志性人物的电话真的非常酷。

“我们的交谈相对不错，但是显然只是刚刚开始。不久后，罗斯·布朗来到我母亲的家里，坐在厨房里，那真的是太梦幻了。

“要得到像尼基这样的人的支持，绝对是需要很多敬意，而那说明了互相之间的尊敬，因为我以为也许他不会从车手的角度来衡量我，但是他却是那么做的。然后我们在新加坡坐下来，他来到我的房间，我们做了非常好的交流。

”我认为那个时候尼基的反应就像：‘噢天呐，你在很多方面都像我。我们的共同点其实比我预料和假设的多许多。可能原本他会对自己说：‘其实我不该对别人妄下结论。’”

工作环境影响力

2012年日本大奖赛前，汉密尔顿会在翌年加入梅赛德斯的消息对外公布。此后，虽然年龄上相差了近40岁，但是汉密尔顿与劳达成了忘年交，俩人有时还会结伴去奥地利人最爱的伊比萨岛度假。

去年年底，汉密尔顿坦言他怀念与劳达交流的日子，而且时不时翻看一些过去的手机消息。在梅赛德斯的视频中，这位六届世界冠军得主谈起了劳达对他职业生涯发展的影响，帮助他进一步自我提高。

“他是天生的赛车手。他总是在想我们如何可以进步，”英国人表示，尼基最棒的手势就是，如果你完成了任务，他会向脱下帽子。那是他说‘做得好！’的方式。你要他夸奖你真的很难，所以对他来说，脱下帽子是真心的。他确实会说‘做得好’，但就是那种非常短促的。”

“我们通常在赛后进行交流，而他会问到这样的事情：‘嘿，刘易斯，你需要怎么做得更多。我们需要什么？’他一直在追求。如果我从他身上学到任何事情，那么就是这一点。”

“作为车手，在车队里，你需要团队合作，但你需要引领它。你需要带领车队，你需要提出问题，你必须深入挖掘并督促每个人。

“尼基大致教会了我在工作环境中如何处事，而我认为我能够运用到每一天、我赛车生活中的每一天。我为这次机会感到很高兴，永远爱尼基。我知道他从精神上每场比赛都与我们在一起。”