汉密尔顿：维特尔回归F1将是梅赛德斯的“绝妙选择“

自从两个月汉密尔顿决定并公布了他将在2025赛季加盟法拉利后，梅赛德斯不得不考虑下赛季的另一位车手人选。

被提及最多的名字是梅赛德斯旗下正参加F2的年轻车手安德雷亚·基米·安东内利、因红牛高层动荡而未来不确定的卫冕冠军马克斯·维斯塔潘。此外，还有两代西班牙车手费尔南多·阿隆索和将被汉密尔顿取代的卡洛斯·塞恩斯，尽管前者近期重申他优先考虑继续留在阿斯顿·马丁，而后者被广泛地与2026年正式加入的奥迪联系起来。

日本大奖赛之前，当汉密尔顿被问及维特尔加盟梅赛德斯可能性的看法时，他明确表示希望看到他先前的长期对手回归。

“我愿意塞巴回来，”英国人说到。“我认为这对车队会是绝妙的选择：德国车手、一位多届世界冠军车手、有着非常优秀的价值观，他将继续带领车队前进。我会愿意的，如果他回来。”

维特尔在2022赛季结束后从F1退役，但日前他测试了保时捷963勒芒Hypercar，并且他也在接受采访时谈到了回到F1的“吸引力和兴趣”，加上他与梅赛德斯领队托托·沃尔夫有过接触，都让他成为了新的焦点。

Lewis Hamilton, Nercedes is congratulated by Sebastian Vettel, Ferrari after clinching his third world title Photo by: Mirko Stange

虽然沃尔夫在铃鹿出席周五新闻发布会时再次表示仍需要时间对车手市场进行考虑，但他对维特尔的价值予以高度肯定。

“塞巴斯蒂安是你永远不能忽视的人。我认为他的赛道纪录是现象级的，”梅赛德斯领队说到。“有时候也许休息一阵子也是很好的重新评估对你来说什么是重要的事，重新定义你的动力。”

“就像我之前说的，我认为我们还没有做出决定。我们没有计划在接下来几个星期里做出决定。我知道车手市场非常活跃。一些很出色的伙计就要和其他车队签约。我们希望继续进行讨论，并保持开放的选择。”

“但就这个阶段来说，我认为对一位车手做出承诺还太早，无论是非常年轻的还是非常有经验的——我不想说年纪大——而是非常有经验的，接下来几个月会给我们一些线索。”

自2010年以制造商车队身份回归F1之后，梅赛德斯只做过两次车手调整，第一次是2017年初尼科·罗斯博格决定带着世界冠军荣誉急流勇退之后，另一次则是2021年以乔治·拉塞尔替换瓦尔特利·博塔斯。后一次时，汉密尔顿曾明确表示希望芬兰人留下，而非提拔当时效力威廉姆斯、隶属于梅赛德斯的拉塞尔。然而这一次，七届世界冠军车手认为梅赛德斯应该把机会让给年轻人。

当被问及维特尔时，拉塞尔坚称他将为任何车手成为自己的新队友做好准备。

“塞巴斯蒂安是个大好人。他是四届世界冠军，他的个性肯定在发车区上受到怀念，”已经在梅赛德斯效力了三年的英国人说到。“我认为重要的是我们有世界上最优秀的20位车手一起争夺比赛胜利和世界冠军。我欢迎任何人成为我的队友，无论是世界冠军还是新人。这不会改变我的工作。我们会欢迎任何人。”