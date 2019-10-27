汉密尔顿：维斯塔潘忽视黄旗“不是好事”

维斯塔潘在排位赛Q3阶段以绝对的优势拿到第一，但是因为没有在博塔斯撞车引发的黄旗路段减慢速度，他被取消了杆位。事实上，红牛车手向赛会干事承认，他看到停在赛道边的梅赛德斯赛车以及赛道边信号板上的黄旗。

博塔斯的事故发生在最后一弯，旨在冲击杆位的法拉利车手塞巴斯蒂安·维特尔和查尔斯·莱克勒克都放慢了速度。而跟在队友不远处的汉密尔顿表示，他一度也犹豫是否需要继续加速，但最终还是没有。

“瓦尔特利就在我的前面一点，我看到地上有碎片，当时没有旗子，所以我有点犹豫，”英国人说，“显然前面发生了一些事情，我犹豫着是否继续给油。当我意识到有撞车发生的时候，我差不多已经经过了。”

汉密尔顿在出席梅赛德斯的新闻发布会时，针对荷兰人的调查还没有得出结果。但是他认为在事关赛道安全的黄旗规则执行方面，国际汽联必须严格执行。

“我认为国际汽联需要非常严格地执行双黄旗规则，这真的是非常重要的，”五届世界冠军表示，“我记得有一次在摩纳哥，一名GP2车手撞到了一位赛道安全员——他们冒着生命危险来保证车手们在赛道上的安全。如果我们有人大意，不遵守规则……”

维斯塔潘在Q3的第一个计时圈里就做到了1分14秒，优势非常明显。因此，汉密尔顿认为他根本没有必要冒违反黄旗规则的风险。

“他其实并不需要跑出全力，基本上他已经拿到杆位了，”英国人补充说，“我认为国际汽联需要在这个方面非常非常严格。我不知道还有什么其他可以说的。幸运的是当时赛道上没有安全员。”

“他知道瓦尔特利有可能会在赛道中间，安全员也有可能。这就是双黄旗的意思，前面可能发生了很大的事故。他忽视了黄旗，可不是好事。但是事情已经这样了，希望可以做出正确的决定，规则可以得到实施，因为车手们真的需要尊重这些事情。”

目前的F1信号系统中，除了赛道安全会手动挥舞黄旗之外，同样的信号还会显示在围栏边的电子信号板上。

被问到同样的信号是否应该显示在车手的方向盘上时，汉密尔顿回答说：“黄旗在哪里出现并不重要。你可以看到双黄旗出示。我不认为这是足够的理由。他说他看到了黄旗，但是他决定不做出反应。”

当被追问事发时赛会其实给出的是单黄旗信号，这是否对维斯塔潘的决定带来影响时，汉密尔顿承认有些车手在面对类似的情况时会投机取巧。

“是的，近几年的规则真的有点奇怪，“他说，“当只有一面黄旗的时候，取决于它的位置在哪里。如果是在直道上的话，你能够看到黄旗和赛车停在了一边，你可以（非常快地）松开油门，然后通过事发地。”

“这有点蠢，因为你实际上直接在直道上飞驰而过。我认为在奥斯汀的坡顶，车手会松开油门，那不会损失任何时间，但你会跟国际汽联说你已经松油门了。如果在盲弯，你不知道周围的情况，你必须非常谨慎。双黄旗的意思就是“必须减速”，因为可能有一辆赛车在赛道中间。但是我被告知是双黄旗。好在我没遇到那个情况。”