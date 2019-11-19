汉密尔顿、维斯塔潘夸奖加斯利重振旗鼓

加斯利在英特拉格斯的比赛中发挥出色，抓住梅赛德斯和法拉利三辆赛车退赛的机会，在比赛尾声阶段进入了前三名。当汉密尔顿与亚历山大·阿尔本发生碰撞后，他上升到了的第二名，并在最后一圈、最后几个弯里拼尽全力，以半个车身的微弱优势击败了六届世界冠军，第一次登上领奖台。

上赛季结束后，加斯利被提拔到红牛参加本赛季。然而，因为他在上半赛季的表现没有达到车队预期，奥地利公司决定在下半赛季让他回到红牛二队，由本赛季新人亚历山大·阿尔本代替他与维斯塔潘搭档。

六届世界冠军汉密尔顿在处罚决定做出前参加新闻发布会时，对加斯利的成绩评价道：“特别鉴于他的经历和旅程，从一支车队到另一支，能够克服真的很棒。”

本赛季开始后，加斯利曾在银石获得第四名，并有一个第五名和两个第二名入账，但是很明显无法赶上维斯塔潘。荷兰人一直在公开场合支持加斯利，上周日联手登台后，他为同属红牛的队友感到高兴。

“我怎么评价皮埃尔的领奖台？难以置信，”维斯塔潘说，“余下车手里最好的成绩已经是很好的结果了，然后你避开了所有的麻烦，抓住别人失误的机会。”

“很高兴看到皮埃尔站在领奖台上。这也是今年红牛二队拿到的第二个领奖台成绩，所以我认为他们应该非常高兴。”

“我一直认为他的速度很快。今年年初可能没有按照应有的样子发展，但是正如你们所见，我认为皮埃尔很坚强，回到红牛二队后他重振旗鼓了。本场比赛前，他已经取得了好成绩。所以这次更加鼓舞人心。”

红牛领队克里斯蒂安·霍纳是当初下放加斯利的决定人之一。他对法国人能够面对压力，迎难而上找回信心感到满意。

“面对这个变化，他本来有两种选择，”霍纳向Motorsport.com表示，“他要么一蹶不振，要么对还留在F1、红牛还相信他心存感激。我认为他积极地做出应对，而没有灰心丧气。”

“并且我认为也有一点宽慰，因为压力只会累积，本赛季开始前他发生了两次撞车。之后，他经历了多场艰苦的比赛，而媒体也紧咬不放。所以压力只会增加，我认为把他从压力上移去是正确的做法。很高兴看到他在红牛二队真的找到了信心。”