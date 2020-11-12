汉密尔顿：续约谈判事宜超出竞赛本身

汉密尔顿有望在本周末的土耳其大奖赛后第七次加冕F1世界冠军，追平迈克尔·舒马赫的“七冠王”纪录。但是，尽管他与梅赛德斯双方表达了继续合作的强烈意愿，但双方至今没有签字。

不仅如此，在伊莫拉比赛后，英国人抛出“不能保证”2021年留在F1的言论，更是激起了一些猜想，即便梅赛德斯领队托托·沃尔夫“不相信”那会发生。

在伊斯坦布尔迎来今年的世界冠军点之际，汉密尔顿对自己的想法做出了解释。他透露续约需要讨论的事情，远多于参加比赛，因此需要更多时间。

“无论信不信，我还没有完全敲定，对我想做的事情，我还没有得到所有回答，”英国人在周四新闻发布会上说道。

“我相信在如何构架和时间管理方面，我有最好的合同。我所效力的这个团队，我认为是最优秀的。我始终想知道，我们能如何进步？我如何能更有效率，为合作伙伴做得更多？我如何能让自己为车队做得更多？

“自然地，在这一步上，我认为很容易做的是不考虑今后的事情，直接在协议上签字并继续。我非常清楚的是，我想与梅赛德斯继续合作，我乐意在这个对改变的长期追寻中给予他们帮助。”

汉密尔顿表示，他有兴趣进一步参与梅赛德斯-奔驰在环保、电动车领域方面的工作，同时与该德国公司一起推进多元化发展。

近期，梅赛德斯车队宣布与英国Mulberry School Trust合作，联合发起了一个STEM学院项目，希望为不同群体的孩子提供学习工程和科学知识的机会。而在成立仪式上，汉密尔顿与沃尔夫一起同多所学校的孩子们做了视频交流。

汉密尔顿声称他可能在赛季结束后——阿布扎比收官战将在12月中旬、圣诞节之前一周进行——与梅赛德斯方面进行磋商。虽然在伊莫拉的发言滋生了一些猜想，但他强调自己没有对F1失去兴趣。

“我认为如果不是本赛季尘埃落定，那么就是在年底的时候会进行讨论。但是没有事情板上钉钉。我认为只是需要商讨，”他补充道。

“同时，我没觉得我已经满足了。我仍然觉得有很多地方可以进步。我热爱赛车。我热爱挑战。我不认为这会在短期内有变。”