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汉密尔顿：续约谈判事关个人“五至十年计划“

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汉密尔顿：续约谈判事关个人“五至十年计划“
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2020年2月20日 下午4:07

刘易斯·汉密尔顿表示他与梅赛德斯F1车队的续约谈判将关系到个人今后“五至十年”的发展，因此他会非常注重细节方面的事情。

汉密尔顿在2019年第六次夺得F1世界冠军，也是他2013年加盟梅赛德斯后，与德国车队一起第五次夺冠。

上赛季结束时，他表示虽然与梅赛德斯的合约会在今年年底到期，但是双方都不急于谈判，因为他与车队的大方向是一致的，尽管同时也传出英国人与法拉利之间的绯闻，因为塞巴斯蒂安·维特尔与意大利车队的合约同样在今年年底到期。

2020年的季前测试已经在巴塞罗那展开。对于备受关注的个人合约问题，汉密尔顿表示因为新赛季揭幕在即，他当前的注意力是与车队一起做好准备。另一方面，他强调双方相互信任。

“我认为车队对我们的计划一直非常、非常清楚，我们经常交流了彼此的想法。所以我们都不会为对方会不会在做其他谈判而抓狂，”英国人说。

“通常真正重要的都是小细节。能效力这支车队，我已经非常幸运了。人们总是谈起自由等等，仿佛这是一件坏事情。而我认为，一点都不是。”

“加入梅赛德斯，他们让我能够做自己，而不是让我受到束缚或要求我以某种方式行事、说话、穿搭——你们经常在其他地方看到这些事情。”

“我认为这方面一直很好。曾经，我的所有这些事情都被打上问号，但每个人都看到了过去几年里我的成绩。所以实际上，继续证明这一点已经能够鼓舞人心，从根本上帮助我更有动力，让我成为比自己设想的更好的车手。”

汉密尔顿在今年年初刚刚度过35岁生日。在比赛之余，他也涉足了时尚界，另外还有音乐梦想。他表示，接下来的合约将关系到他个人的长远发展，所以必须注重细节。

“我们谈论的更多是微妙的细节，更像是我要想好我未来五至十年的计划是什么，现在做的决定会对未来有多大影响，”梅赛德斯车手解释说，“那会让我去落实某些事情，所以等我退役、挂起头盔后，我还能继续做其他事情。

“所以，那（重要的是）会是我们讨论到的小细节。而这也会是我们主要讨论的事情。”

汉密尔顿没有经纪人，因此亲自与沃尔夫进行谈判。他透露，上一次续约前，与奥地利人谈了8-10个小时，随后轮到双方律师之间的“对话”。不过，他表示自己和车队都懂得站在对方的立场考虑问题。

“我们倒不觉得有任何问题。正如我说的，我们有同样的价值观、同样的目标，充满崇高的敬意；一方理解车队需要在资金等事情上花很大功夫，另一方知道车手也是有保质期的。”

“所以自然而然，大多数人的观点是，你总是在尽可能多的方面争取最大化的结果，同时继续达到期望值。所以因为我很快，就是很好的篇章，这是肯定的。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in the garage

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1 in the garage

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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