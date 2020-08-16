西班牙大奖赛前，沃尔夫就个人未来问题做了最新说明，他声称自己还没有做出决定，而且除了正在与戴姆勒总裁奥拉·康林松商讨之外，因为事关家庭，需要与妻子苏茜共同做出决定。

汉密尔顿与梅赛德斯的合约也将在今年年底到期，而他还没有与车队——与沃尔夫——展开谈判，因为他觉得世界上正在发生许多不幸的事情，所以目前不是商讨合约事宜的好时机。虽然英国人一再表示他有意与德国车队继续合作，但也曾表示沃尔夫的个人决定是他考虑的因素之一。

不过，在巴塞罗那，正在向第七个世界冠军头衔发起冲击的汉密尔顿做出了澄清，他明确表示无论沃尔做出什么决定，不会带来直接影响。

“你要知道的是这支车队有许多人，大概有2000人或者类似的规模，”英国人说道，不是只靠某个人、一个个体。所以，这不决定我留下与否。”

“我是这支车队成长起来的一部分，与他们的成长一起成长。强大之处在方方面面，所以正如我说的，不只是一个个体。

汉密尔顿在2013年从迈凯伦加盟了梅赛德斯，同年沃尔夫也加盟德国车队，并从一年后起管理车队。过去六年里，他作为德国制造商的车手，为自己添加了五个F1锦标赛头衔，而沃尔夫管理下的“银箭”包揽了所有12个世界冠军。

去年的巴西大奖赛，奥地利人在车队卫冕双冠之后，第一次缺席比赛。而他的妻子、前赛车手苏茜则担任Venturi车队领队参加FE，刚刚在近期完成了9天之内连续6场收官阶段比赛。

“我认为每个人都需要做最有利于他们的决定，”汉密尔顿表示，“归根到底什么对他们的职业生涯和幸福是最好的。

“我认为对他很明智。每个人需要坐下来，静一静，评估一下他们接下来想做什么。是否适合他们、他们的家庭和他们未来的梦想。“

“我们在这段时期里一起取得了很多。我希望他留下，因为与他们共事很有趣，与他协商很有趣，并且一起经历起起伏伏也很有趣。”

瓦尔特利·博塔斯曾在赛车生涯早期主动找到沃尔夫，后者担任他的经纪人之一，直到2017年他转入梅赛德斯。他同样对沃尔夫予以支持。

“我认为托托是这支车队重要的一部分，扮演了重要的角色，帮助这支车队走到今天的地步，”芬兰人说。

“但是正如刘易斯，不只是一个人的功劳，我们是一支大车队，车队里有很多重要的人员，每个人都需要一起工作，所以我同意，无论他做出什么决定，我只是希望他做出他想要的、让他高兴的决定。

“仅此而已，这是生活的本质，做让你开心的事情，追逐你的梦想。但是当然，如果他走的话会很遗憾。我不知道幕后正在发生什么，老实说。”

半个月前，博塔斯与梅赛德斯刚刚续约一年。他继续道：“我只是专注于驾驶，即使托托不在，我也绝对会与车队签约。正如刘易斯说的，不只是一个人。”