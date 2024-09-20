汉密尔顿称梅赛德斯对W15在新加坡的调校有点“迷茫”

马克斯·维斯塔潘和刘易斯·汉密尔顿双双在新加坡大奖赛周五结束后对各自赛车状况感到困扰，因为其竞争力远远落后领先的法拉利和迈凯伦。

迈凯伦的兰多·诺里斯和法拉利的查尔斯·莱克勒克几乎在两节练习里组成领先集团，特别在更具代表性的第二阶段领先余下赛车0.6秒。

当塞尔吉奥·佩雷兹在夜间阶段排名第八，落后诺里斯的标杆时间0.871秒时，维斯塔潘仅仅排在第15位，相差距离他积分最近的诺里斯接近1.3秒。

“我们没有想要的抓地力，所以我感觉我们比平时打滑得更厉害，”他说。“这是我们在第二节练习中遇到的主要问题，对我们来说这并不是一节积极的阶段。我们在颠簸路面和路肩上并不挣扎，更多的是轮胎的抓地力问题。

红牛赛车顾问赫尔穆特·马尔科在接受采访时表示车队“不能接受这个事实”，而且声称“速度与（弗朗哥）克拉平托一样。”

虽然汉密尔顿的排名比维斯塔潘高四位，但与诺里斯也有多达0.982秒。练习期间他不断向车队报告感觉不佳，甚至感到有点“迷茫”。

“这辆车对我来说，它的感觉相当……这是非常困难、非常挑战的一天。我们在调校方面试了一切，看起来什么都不管用，”英国人在第二节练习后说。“这绝对非常有挑战。我们绝对倾尽全力，然后你发现自己慢了一秒。我认为归根到底我们目前有点迷茫。我们不太确定怎么调赛车。”

汉密尔顿的队友乔治·拉塞尔第七，距离领先的两辆赛车0.7秒。而他在尾声阶段来到8号弯时转向不足，撞上围墙后鼻翼掉落。

虽然拉塞尔觉得两节练习之间的调整有些“进步”，但整体上相比一年前在新加坡——他在最后一圈挑战领跑的卡洛斯·塞恩斯时撞墙——和近几场“没有很好的连接”。

反观RB和威廉姆斯在周五速度不俗，特别是前者在第二节练习里由角田裕毅排名第四，丹尼尔·里卡多也处于第六。而亚历山大·阿尔本在两个阶段都位于前十，而且疑似速度没有全部发挥。

“老实说，赛车感觉并不好，但我认为这是件好事，因为这意味着我们可以找到更多的单圈时间来寻找，”阿尔本说到。“我们在使用较硬配方的轮胎时表现不错，但在使用软胎时就有些吃力，所以我们需要想办法解决。我们的速度不错，赛车感觉也比去年好很多，这是个积极的方面。”