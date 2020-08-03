汉密尔顿相信赛道碎片是爆胎罪魁祸首

始终处于领先位置的汉密尔顿在最后一圈行驶到Luffield位置时左前轮爆裂，令他不得不挣扎着往终点线驶去。

幸好，当时趁瓦尔特利·博塔斯爆胎上升到第二位的马克斯·维斯塔潘执行了额外的进站，让俩者的差距扩大到30多秒。英国人驶出全力，在只有三条车轮可用的情况下，惊险地领先荷兰人5.8秒完赛。

汉密尔顿坦言最后一圈里自己“心脏都要停了”。就在两圈前，眼看梅赛德斯将要收获前二名，博塔斯突然左前轮爆胎，勉强才回到维修区，而梅赛德斯全队上下立即感到紧张，特别是当维斯塔潘换上软胎在最后两圈始疯狂追赶时，都为汉密尔顿捏把汗。而几乎同一时间，迈凯伦的卡洛斯·塞恩斯也遭遇了相同的问题。

在汉密尔顿看来，爆胎是由赛道上的碎片引起的，因为他感觉自己对轮胎管理相当好。

“老实说，我真心觉得我驾驶得很好，我对轮胎的管理达到了我最佳的能力，”英国人向Motorsport.com解释道，“瓦尔特利在每个阶段的开始阶段施加了很多压力，所以在那些我通常进行管理的地方，我需要少做一点管理才能让他掉出我（身后）的DRS区域。

”他今天的比赛速度非常好。我知道在某个阶段他（轮胎性能）会降低，因为我能够看到他在应该进行管理的地方没有那么做。然后你就看到差距扩大，而我对我所处的状态感到很自在。我笃定地觉得我的轮胎还有很多寿命。”

“很想知道他们会给出什么样的答案，因为很明显就造成爆胎的原因来说，你们可以看到胎面。但是我确信那是由碎片引起的。“

因此汉密尔顿认为，赛道上的碎片可能是爆胎的“元凶”。事实上就在第47圈结束时，基米·莱科宁的阿尔法·罗密欧赛车鼻翼的左半部突然与地面发生摩擦后脱落。而本场比赛前三分之一时间里，凯文·马格努森与亚历山大·阿尔本的碰撞事故、丹尼尔·科维亚特的失控撞墙都在赛道上留下大量碎片。

“赛道上有很多碎片，我前面有一辆赛车，可能是基米——或其他人——掉了他的鼻翼，就在那几圈里的某一圈，就在我身前掉下来，”汉密尔顿表示。

“从安全车开始，到Maggots和Becketts一路上都有碎片。我认为没有清理干净。轮胎工作得挺好，到那一刻时，我认为就速度方面来说，我本来可以在结束前好好跑几圈，但不幸的是我没办法。

“接下来我们会研究如何能做得更好。但老实说，我认为你可以从我的速度看出来，我的轮胎管理是精准的。”

倍耐力竞赛总监马里奥·伊索拉在赛后表示，他们将对三起爆发事件进行360度全方位的调查。

因为这次爆胎，博塔斯跌出了积分区。最后一圈，他追到塞巴斯蒂安·维特尔身后，但还是与积分擦肩而过。虽然芬兰人曾经向车队报告前轮有震动，但他表示爆胎没有征兆。

“当这样的爆胎发生时，总是有很多因素，在比赛尾声阶段，当一切都达到极限时，可能只是一件小事就触发了，”博塔斯说道。

”很难说，总体上我们的比赛速度是有不同的，但是作为落后的赛车，意味着你在弯角里损失一点下压力。你会有更多的侧滑，那很容易就对轮胎寿命可以坚持几圈有影响。

“但是我也在试着管理轮胎——显然与刘易斯是同时进行的，因为不然的话我连一点获胜的机会也没有。

“我试着在合适的时间、合适的地点来进行管理，但（爆胎）仍然发生了。在那个阶段尾声的时候，有相当多的震动，而且继续恶化，但不像很大的一步。然后突然地，爆胎就发生了，而且毫无预兆。”