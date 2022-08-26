汉密尔顿相信梅赛德斯距离再赢比赛“无疑”越来越近

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本赛季，由于在适应全新的地面效应赛车规则时“水土不服”，这支卫冕冠军车队自2011年以来首次赛季开始后还未取得胜利。

不过在夏休前的最后几场比赛中，德国车队取得了实质性的进步，不仅在法国和匈牙利双双登上了领奖台，并且汉密尔顿在本周末的比利时大奖赛之前已连续五次挤进前三。

周四，在斯帕被问及是否觉得梅赛德斯现在更接近于重返冠军之路时，汉密尔顿给予了肯定的答案，但同时也担心结束这段冠军荒的道路将依旧“崎岖”。

“我绝对这么认为，”汉密尔顿表示。“我绝对认为我们一直在进步，我们在最近的比赛中保持了这种一致性，车队正在取得巨大的进步，每个人都齐心协力，继续前进。“

”这辆车正变得越来越像一辆赛车，和年初的时候不太一样了。就其特性而言，它更像一辆正常的赛车了。上一场比赛是我们到目前为止表现最好的比赛，这对我们来说是一个巨大的鼓舞，我们可以缩小差距。形势肯定依旧会很严峻，但我们会继续埋头苦干。其他人也干得很出色，但我相信我们可以缩小差距。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Photo by: Sam Bloxham / Motorsport Images

汉密尔顿目前正在经历自己职业生涯最长的冠军荒，他已经有14场比赛未能登上最高领奖台。而此前这一纪录分别是2009年和2013赛季的九场比赛，但最终都以匈牙利大奖赛的胜利而告终。

梅赛德斯赛道工程主管安德鲁·肖林夫在今年夏天接受Autosport采访时表示，新车遭遇的挣扎肯定令车队受到了“冲击”，但他认为这不会对车队未来的发展造成伤害，因为它正在逐步重返发车格的前列。

汉密尔顿的队友乔治·拉塞尔分享了他对2022年赛车已经越来越接近于赢得胜利的看法，并补充表示梅赛德斯本赛季重新崛起的方式是“令人鼓舞”的。

当被问及对于汉密尔顿评论的看法时，拉塞尔表示：“我绝对有这种信心。我认为这是基于我们已经取得了巨大进展的事实。我认为我们也会在接下来的比赛中让赛发挥更多的性能，这真的很令人兴奋，我认为我们在夏休前的最后几场比赛中收获良多。“

”所以，看到车队在今年年初的艰难时刻团结一致，看到我们如何缩小差距，真的很鼓舞人心。我认为未来还会有更多收获，我们会全力以赴。”

翻译/小飞侠