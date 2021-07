汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛

这两位2021年世界冠军争夺者在银石比赛的开场圈相撞。当时汉密尔顿试图从向右长弧度的Copse弯从内线超越对手,但左前轮与红牛赛车的右后轮发生碰撞,荷兰人在失控后重重地撞上轮胎墙。因为撞击力达到51G,虽然红牛车手平安地走出赛车,但还是被送往医院进行仔细的检查。

赛会干事裁定汉密尔顿需要对这次事故负责,向他开出了停站10秒的处罚。不过英国人凭借使用硬胎的强劲速度,在倒数第三圈追上并超过了领跑了50圈的法拉利车手查尔斯·莱克勒克,自今年的西班牙大奖赛后,第一次赢下比赛。

赛后,当汉密尔顿庆祝自己的第八次银石获胜时,在医院接受检查的维斯塔潘在社交媒体上毫无保留地批评梅赛德斯车手在比赛中做出“危险举动”。加上红牛领队克里斯蒂安·霍纳已经发表的一系列激烈的言辞,汉密尔顿与维斯塔潘之间的紧张感迅速升级。

尽管如此,汉密尔顿在赛后表示,他认为他自己和维斯塔潘都会吸取经验,并且能够在今后的较量中避免事故。

“我会认为我们应该都能成长并吸取这些经验,”汉密尔顿表示。“很少有事件百分之百是某个人的错。一直都是复杂的情况,因为有两个人或者更多人,所以我认为有些事情是我们双方都能学到的。”

“我想说马克斯可能是这里最凶狠的车手之一——这只是我个人意见,而他当然做得很好——但我认为我们必须真正争取在赛道上找到最好的平衡点,互相之间留有余地和尊重,这样我们可以继续比赛,进行好的比赛并且不会撞车。”

“我认为这是正常的战斗。当我年轻的时候,当然,我可能也很凶狠——可能没有马克斯现在这样凶狠,但我在年轻时候也相当凶狠。”

汉密尔顿与维斯塔潘曾在2018年发生过碰撞,当时红牛车手爆胎退赛。2019年,俩人在墨西哥的比赛中发生轻微接触,双双冲上了草地并且丢失位置。本赛季揭幕战,维斯塔潘在最后阶段一度超过汉密尔顿,但因为四轮驶出赛道边界,而不得不让回位置。紧接着在伊莫拉的比赛,第二位发车的荷兰人在第一个弯的争夺里把梅赛德斯赛车挤出了赛道。

在汉密尔顿看来,银石发生的事件与此前俩人的交锋一样,都是正常的位置争夺,尽管先前他都选择了让步。

“我认为现在,我已经年纪大了很多,我知道这是一场马拉松,不是冲刺,所以我认为我(与过去的自己相比)对如何处理我的比赛,有了更好的解读。”

“但是我们在争夺中,我认为今年他一直非常凶狠。大多数时候我不得不退让,避免与他发生事故,在比赛的晚些时候再一较高下。

“正如你们(周六)看到的,一旦他进入干净的区域,他们太快了。因此当机会来临的时候,我必须争取抓住。那就是为什么我们在那里做的事情——比赛,而且这一次,我在7号弯的出弯很好,我很满意自己做了一个向左的假动作,然后走到内线,争取那个空档。“

“幸运的是他没能够关门。但不幸的是,他继续对抗,而我们相撞了。”

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images