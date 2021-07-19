汉密尔顿相信仍能与维斯塔潘带着“尊重”硬碰硬比赛

这两位2021年世界冠军争夺者在银石比赛的开场圈相撞。当时汉密尔顿试图从向右长弧度的Copse弯从内线超越对手，但左前轮与红牛赛车的右后轮发生碰撞，荷兰人在失控后重重地撞上轮胎墙。因为撞击力达到51G，虽然红牛车手平安地走出赛车，但还是被送往医院进行仔细的检查。

赛会干事裁定汉密尔顿需要对这次事故负责，向他开出了停站10秒的处罚。不过英国人凭借使用硬胎的强劲速度，在倒数第三圈追上并超过了领跑了50圈的法拉利车手查尔斯·莱克勒克，自今年的西班牙大奖赛后，第一次赢下比赛。

赛后，当汉密尔顿庆祝自己的第八次银石获胜时，在医院接受检查的维斯塔潘在社交媒体上毫无保留地批评梅赛德斯车手在比赛中做出“危险举动”。加上红牛领队克里斯蒂安·霍纳已经发表的一系列激烈的言辞，汉密尔顿与维斯塔潘之间的紧张感迅速升级。

尽管如此，汉密尔顿在赛后表示，他认为他自己和维斯塔潘都会吸取经验，并且能够在今后的较量中避免事故。

“我会认为我们应该都能成长并吸取这些经验，”汉密尔顿表示。“很少有事件百分之百是某个人的错。一直都是复杂的情况，因为有两个人或者更多人，所以我认为有些事情是我们双方都能学到的。”

“我想说马克斯可能是这里最凶狠的车手之一——这只是我个人意见，而他当然做得很好——但我认为我们必须真正争取在赛道上找到最好的平衡点，互相之间留有余地和尊重，这样我们可以继续比赛，进行好的比赛并且不会撞车。”

“我认为这是正常的战斗。当我年轻的时候，当然，我可能也很凶狠——可能没有马克斯现在这样凶狠，但我在年轻时候也相当凶狠。”

汉密尔顿与维斯塔潘曾在2018年发生过碰撞，当时红牛车手爆胎退赛。2019年，俩人在墨西哥的比赛中发生轻微接触，双双冲上了草地并且丢失位置。本赛季揭幕战，维斯塔潘在最后阶段一度超过汉密尔顿，但因为四轮驶出赛道边界，而不得不让回位置。紧接着在伊莫拉的比赛，第二位发车的荷兰人在第一个弯的争夺里把梅赛德斯赛车挤出了赛道。

在汉密尔顿看来，银石发生的事件与此前俩人的交锋一样，都是正常的位置争夺，尽管先前他都选择了让步。

“我认为现在，我已经年纪大了很多，我知道这是一场马拉松，不是冲刺，所以我认为我（与过去的自己相比）对如何处理我的比赛，有了更好的解读。”

“但是我们在争夺中，我认为今年他一直非常凶狠。大多数时候我不得不退让，避免与他发生事故，在比赛的晚些时候再一较高下。

“正如你们（周六）看到的，一旦他进入干净的区域，他们太快了。因此当机会来临的时候，我必须争取抓住。那就是为什么我们在那里做的事情——比赛，而且这一次，我在7号弯的出弯很好，我很满意自己做了一个向左的假动作，然后走到内线，争取那个空档。“

“幸运的是他没能够关门。但不幸的是，他继续对抗，而我们相撞了。”

The car of Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, is returned to the garage on a truck under a tarpaulin Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

其他车手观点：硬碰硬时难免相撞

这起银石正赛开场圈的事故引发了热烈的议论，一些车手也发表了各自的观点。其中，两届世界冠军费尔南多·阿隆索认为事故本身不是任何一方的错，但汉密尔顿所处的位置让他进退两难。

“今天的这场事故，我认为从局外人的角度很难评价，”以第七名完赛的Alpine车手表示。“场面看上去相当接近。我认为刘易斯已经有大半个车手与马克斯并排。所以在某种程度上，刘易斯没可能从内线消失，你不可能消失不见。”

“这是比赛的不幸时刻，但不是有意的，或者在我看来，从两名车手的角度出发，没有人做错。所以那是一个不走运的时刻。”

撞车发生时，莱克勒克正跟在红牛和梅赛德斯车手身后，近距离地目睹了事发过程。与阿隆索一样，他认为不能完全分清汉密尔顿和维斯塔潘的对错，尽管赛会干事认定这不是一起普通的比赛事件。

“从赛车里很难判断（空间），我们的位置非常低，所以很难看清，”摩纳哥人表示。“一切都发生得非常快。显然我能够看到很多事情在我的身前发生。我认为那是比赛事件。”

“很难指责一方或另一方。显然内线时有空间的。可能刘易斯没有完全达到弯心，但同样的事实是马克斯在外线也很凶狠。因此，事情难免。重要的是马克斯平安、没有受伤。”

丹尼尔·里卡多解释了赛车在第一圈时的状态可能也是事故发生的原因之一，但他强调这硬碰硬较量时难免发生的——只是高速弯导致了撞车“惨烈”。

“当你在高速弯里并排的时候，俩个人都会损失空气动力学，特别是刘易斯那一侧，马克斯也处于一点脏气流里，”澳大利亚人说。“但是我认为他们俩进弯时都很急，最终刘易斯因为当时的抓地力水平而太急了，所以你看到他有点飘向了马克斯。”

“绝对不是故意的，只是这些赛车空气动力学的本质。你只是需要多一点的空间。我肯定不会坐在这里评判说他原先应该这样做或那样做，他们一整年都在激烈比赛。”

“很不幸他们撞到了一起，很不幸是那么严重的一次撞车。重要的是马克斯没事。老实说，这跟昨天（周六冲刺排位赛里）乔治（拉塞尔）与卡洛斯（塞恩斯）的事件有一点像。第一圈里，我们的轮胎还很冷，又是重载油，难免发生事情。这是比赛。但我肯定能体会马克斯的感受。”

这次事件成为社交媒体的争论焦点，甚至引发了针对汉密尔顿的种族歧视行为。英国时间今天上午，梅赛德斯、F1和国际汽联联合发表声明，对于这些“不可接受的行为”进行谴责。此后，红牛车队也在社交媒体上表示，那些人在这项运动里没有立足的空间。

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, climbs the catch fence to celebrate Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images