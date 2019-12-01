汉密尔顿：用胜利结束2019赛季是“完美的方式”

在本赛季最后一场排位赛里，汉密尔顿摘下了今年个人第五个杆位——职业生涯第88个。与前几次加冕相比，今年他的杆位数量明显减少，不仅少于查尔斯·莱克勒克（七个），也比梅赛德斯队友瓦尔特利·博塔斯少一个。

但是英国人在比赛中的表现更上一层楼，赢下了多场原本不被看好的比赛。而上周末的赛季收官战中，他在亚斯码头赛道杆位起步后，领跑每一圈后以16秒的优势，无可争议地拿下本赛季第11场胜利，而且还在倒数第三圈做出全场最快单圈时间。

“在赢得制造商和车手锦标之后，我认为对我们来说继续努力，我们还没有达到最完美的战斗力，”汉密尔顿在赛后表示，“所以我们试着推进到极限并突破界限，我认为这是结束赛季完美的方式——积极的方式。”

阿布扎比大奖赛是汉密尔顿F1生涯的第250场比赛，而他拿下了2007年参赛至今的第84场胜利——距离迈克尔·舒马赫只有七场的距离。在新闻发布会上坐在他身边的马克斯·维斯塔潘和莱克勒克，将成为他前进道路上最大的对手。

“我认为这是一个很棒的周末，”英国人继续道，“因为梅赛德斯、法拉利和红牛各有一辆赛车进入了前三名，在完赛成绩上如此，在发车区也是如此。我的身边还有很多年轻车手，这让我感到自己很年轻——真的很棒。”

“我非常感谢我的车队，他们全年都拼尽全力，从来不会丢失目标。我们有着一个共同的目标，互相鼓励来继续努力，追求完美。”

在美国锁定第六冠之后，汉密尔顿在巴西不仅没有获得前三名，还因为最后一圈追赶亚历山大·阿尔本时撞上对手而受到处罚。事后他声称自己以“非常放松”的方式准备比赛。尽管没有获胜，但是从中吸取了经验。

来到阿布扎比，博塔斯在周五两节练习里速度上更快。芬兰人因为更换了动力单元组件而不得不从最后一位发车，但是依然使出全力。不过，汉密尔顿在周六调整后，强势地拿下杆位。

事实上，这已经成为汉密尔顿的一种常态。在收官战被问到如何做出这样的调整时，英国人表示他有一套自己的方式。

“我猜测可能有一点反复无常，只是平衡……有时候你会跑过头，有时候跑得不足，只是对赛车平衡感觉不太好和没有反应；是我自己和赛车没有配合好。也许只是我自己这边的问题，所以只需要往后退一步，放松一点，重新调整自己的重心，想清楚自己需要做的事情。”

“正如我说的，让自己沉下心来，第二天重新来过就没有什么不对劲，顺利、冷静、集中精力。所以我基本上有自己的方式，但是我认为这只是多年累积的经验，理解有些日子情绪会很高，有些日子会随意一点，而这个周五就是那些天之一。”