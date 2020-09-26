汉密尔顿渴求正赛策略能有妙招

汉密尔顿在索契以0.5秒之多的优势，摘下了个人第96个杆位。但是由于Q2阶段里的意外局面：第一个计时圈因在18号弯违反赛道界限规则被取消，第二圈又受塞巴斯蒂安·维特尔撞墙引发红旗而没有完成，令他在还剩2分15秒时没有任何时间，排在第15位。

红旗阶段结束后，英国人几乎在本阶段停表的刹那开启计时圈，终于以Q2第四名惊险过关。但为了确保他避免被淘汰，梅赛德斯给他使用了软胎，而排位第三的队友瓦尔特利·博塔斯则将用中性胎开始比赛。

加上第一个弯可以忽略不计，所以到向右的2号弯前是一段很长的加速，给了与他同排发车的马克斯·维斯塔潘以及身后的博塔斯利用气流带来牵引的作用，特别是如果有迎面风的话。

“这不是一个发车的好位置，我认为今年我们的赛车阻力更多，牵引也比其他几年更多，”红牛车手在新闻发布会上表示，“基本上我预计他俩中会有一人在某个时刻飞快地超过去。”

对于来到索契用到的都是较软的轮胎配方，汉密尔顿认为如果没有新颖的策略，那么他的第一名很难保住。

“我认为我只会把注意力集中在我的比赛上，试着尽我可能地跑出最快的比赛，”梅赛德斯车手说道。

“显然我要用最糟糕的轮胎开始比赛。它其实是对发车很好的轮胎，但是没有最好的工作区间。它的衰退是最大的，比其他任何轮胎严重10倍。所以那会很挣扎。

“我不知道是否会让我二停，我不知道，不太可能，因为维修区速度太慢。所以我只能呵护这些轮胎越久越好。如果他们超过去，他们就会拉开，所以今晚要坐下来好好研究，是否明天我能以不同的方式比赛，从而保住我的位置。

对于汉密尔顿在Q2第一个计时圈被取消后，为何没能多跑一个冲刺圈，梅赛德斯领队沃尔夫表示只是他的赛车没有足够的燃油，因为都是提前制定好的。

而为了避免阴沟翻船，梅赛德斯让汉密尔顿带着软胎去做最后一个计时圈，尽管他曾请求车队让他用中性胎，但是风险太大。

“我想用中性胎回到场上，因为我不想用软胎发车，”英国人表示，“但是我们不得不在维修区底端等上两分钟，而轮胎的温度会严重降低。那肯定不好。”

“我着实请求给我中性胎，但是他们没那么做。我们肯定会进行讨论，那是不是正确的选择，但现在都不重要了，木已成舟，我们只能顺水推舟。”

而对于最后那两分钟的惊魂，沃尔夫坦言一些困难之处，令梅赛德斯不得不铤而走险。

“我们没办法让他早点出去，因为你需要关掉赛车，然后用MGU-K来重新启动，但是我没法这么做，”奥地利人说。

“我们觉得如果他排在一堆车的最后，并且没法以他需要的方式来做出场圈，我们可能就会被淘汰，因为中性胎无法进入工作状态。那就是为什么我们给他换上软胎，这肯定对他的比赛策略做出牺牲，但是必要的保护措施，确保他能进入Q3。”

本场比赛，已经拥有90场胜利纪录的汉密尔顿只要获胜，就能追平迈克尔·舒马赫的91胜利纪录。