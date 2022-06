汉密尔顿深感“必须”为遭网暴的希夫辩护

身为前W系列赛车手,希夫是天空体育本赛季报道团队的关键一员,不仅担任了

每周一的赛车运动评论节目《Any Driven Monday》的主持人,同时参与了多场F1比赛的报道。本周早些时候,希夫遭到了一个质疑她赛车履历的网络喷子的谩骂。对此车迷和赛车界的重量级人物们纷纷为其进行了声援。

七届F1世界冠军汉密尔顿是呼声最响亮的车手之一,他在推特上写道:“ 纳奥米是一名前职业赛车手,完全有资格作为天空团队的一员发表观点。”

“自从加入以来,她一直是我们的宝贵财富,我们应该张开双臂欢迎更多有代表性的广播节目。要改变体育界的这种态度,还有很长的路要走。”

Photo by: Alexander Trienitz

希夫最后一次全职参加W系列赛是在2019年。在她的职业生涯中,还参加过诸多跑车锦标赛,并曾在2018年的纽博格林24小时的比赛中获得了所在组别的第二名。

上周五在蒙特利尔,当汉密尔顿被问及他的言论时,他表示自己知道在网上受到辱骂可能会产生的影响,并认为对待这一行为必须“零容忍”,尤其是针对围场内一位重要的女性大使。

“我觉得有必要说点什么,”汉密尔顿表示,“长期以来,这一直是一项以男性为主的运动。我们还有很多工作要做,以提高女性在车队和这项运动各个层级的代表性和机会。”

“我认为我们已经取得了很大的进步,我只能反思自己的车队,例如,当我回到工厂,女性进入工厂的人数大幅增加,尤其是在营销领域,比如人力资源。但就工程师而言,我们需要鼓励更多的年轻女性,更多的年轻女孩进入STEM学科并创造机会。”

“这是我在幕后工作中与斯蒂法诺(多梅尼卡利)和国际汽联合作的一部分,以确保为每个人打造一个更具包容性的环境。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, wears an End Racism shirt on the grid

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images