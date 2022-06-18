汉密尔顿深感“必须”为遭网暴的希夫辩护

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身为前W系列赛车手，希夫是天空体育本赛季报道团队的关键一员，不仅担任了

每周一的赛车运动评论节目《Any Driven Monday》的主持人，同时参与了多场F1比赛的报道。本周早些时候，希夫遭到了一个质疑她赛车履历的网络喷子的谩骂。对此车迷和赛车界的重量级人物们纷纷为其进行了声援。

七届F1世界冠军汉密尔顿是呼声最响亮的车手之一，他在推特上写道：“ 纳奥米是一名前职业赛车手，完全有资格作为天空团队的一员发表观点。”

“自从加入以来，她一直是我们的宝贵财富，我们应该张开双臂欢迎更多有代表性的广播节目。要改变体育界的这种态度，还有很长的路要走。”

Naomi Schiff Photo by: Alexander Trienitz

希夫最后一次全职参加W系列赛是在2019年。在她的职业生涯中，还参加过诸多跑车锦标赛，并曾在2018年的纽博格林24小时的比赛中获得了所在组别的第二名。

上周五在蒙特利尔，当汉密尔顿被问及他的言论时，他表示自己知道在网上受到辱骂可能会产生的影响，并认为对待这一行为必须“零容忍”，尤其是针对围场内一位重要的女性大使。

“我觉得有必要说点什么，”汉密尔顿表示，“长期以来，这一直是一项以男性为主的运动。我们还有很多工作要做，以提高女性在车队和这项运动各个层级的代表性和机会。”

“我认为我们已经取得了很大的进步，我只能反思自己的车队，例如，当我回到工厂，女性进入工厂的人数大幅增加，尤其是在营销领域，比如人力资源。但就工程师而言，我们需要鼓励更多的年轻女性，更多的年轻女孩进入STEM学科并创造机会。”

“这是我在幕后工作中与斯蒂法诺（多梅尼卡利）和国际汽联合作的一部分，以确保为每个人打造一个更具包容性的环境。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, wears an End Racism shirt on the grid Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

汉密尔顿一直是F1中最直言不讳的人物之一，并始终致力于在围场内推动更大的多样性和包容性。除了与梅赛德斯合作的，旨在提升车队包容性的Accelerate 25项目外，他还发起了汉密尔顿委员会，以帮助那些出身背景不具备代表性的人群进入赛车运动。

“我们已经讨论了一段时间，当你站在摄像机后面或走在围场里的时候，你看不出有什么不同，”英国人表示。“它的变化远没有我所期望的那么大。但我很感激能继续这样的对话。正如我所说的那样，有纳奥米在，她的代表性非常重要，我认为她做得很出色。我只是想试图鼓励她继续做她正在做的事，因为她代表了很多东西。”

希夫对于粉丝们在网络攻击事件发生后给予的支持表达了谢意，但也奉劝大家

“不要对此耿耿于怀，也不要寻求反击或报复。请记住，你的言语确实产生了影响，因此我们应该与这些平台共同采取一些积极的行为，并且善待彼此，”她写道。

翻译/小飞侠