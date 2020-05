汉密尔顿：没有观众的比赛总比没有好

自从2020赛季在墨尔本揭幕失败以来,已经将近两个月时间。虽然F1发起的官方虚拟大奖赛周末暂时填补了现实世界中比赛无法进行留下的窗口,但是显然无法与热闹非凡的真实比赛相提并论。

当前F1计划7月初在奥地利重新启动赛季,但是具体的赛程安排因为各国疫情发展的各种不确定而依然无法敲定。

日前,去年第六次夺得世界冠军的梅赛德斯车手汉密尔顿,在澳大利亚大奖赛取消后第一次通过官方渠道发表了自己的观点。他坦言空无一人的赛道感觉不会良好,但是所有人都需要赛季恢复。

“全世界我们参加的所有比赛,车迷越多,你感到的气氛就越好。这次会非常空,”在梅赛德斯录制的一段视频采访中,汉密尔顿谈起他对空场比赛的感觉。

“对我们来说这会像测试日,可能比测试日更差一点。看台上会空无一人,你在车里只会看到一片空旷。但是比赛就是比赛……我的确想念比赛。好的方面是收到世界各地车迷的支持,在现在的情况下没有体育比赛看让他们很煎熬。”

“这说明了体育在人们生活中多么重要。它让我们聚在一起,令人激动又引人入胜。我不知道这对看电视的人来说会多么兴奋,但是总比没比赛的好。”

