汉密尔顿：没有观众的比赛总比没有好

自从2020赛季在墨尔本揭幕失败以来，已经将近两个月时间。虽然F1发起的官方虚拟大奖赛周末暂时填补了现实世界中比赛无法进行留下的窗口，但是显然无法与热闹非凡的真实比赛相提并论。

当前F1计划7月初在奥地利重新启动赛季，但是具体的赛程安排因为各国疫情发展的各种不确定而依然无法敲定。

日前，去年第六次夺得世界冠军的梅赛德斯车手汉密尔顿，在澳大利亚大奖赛取消后第一次通过官方渠道发表了自己的观点。他坦言空无一人的赛道感觉不会良好，但是所有人都需要赛季恢复。

“全世界我们参加的所有比赛，车迷越多，你感到的气氛就越好。这次会非常空，”在梅赛德斯录制的一段视频采访中，汉密尔顿谈起他对空场比赛的感觉。

“对我们来说这会像测试日，可能比测试日更差一点。看台上会空无一人，你在车里只会看到一片空旷。但是比赛就是比赛……我的确想念比赛。好的方面是收到世界各地车迷的支持，在现在的情况下没有体育比赛看让他们很煎熬。”

“这说明了体育在人们生活中多么重要。它让我们聚在一起，令人激动又引人入胜。我不知道这对看电视的人来说会多么兴奋，但是总比没比赛的好。”

Photos are taken with phones as Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1, 1st position, inspects his car in Parc Ferme Photo by: Jose Rubio / Motorsport Images

享受“半休假”

澳大利亚大奖赛取消后，汉密尔顿的行踪成了一个迷。通过他的社交媒体猜测，他当前正在东南亚某个热带地方。他的日常包括跑步、打游戏、学习法语等。

今年已经是汉密尔顿参加F1的第14年，而过去6年里他5次赢得世界冠军，职业生涯已经累计获得84场胜利，距离追平迈克尔·舒马赫的终极纪录近在咫尺。

汉密尔顿坦言近几年来他一直想让身心放松一年，但是又觉得在职业生涯巅峰时刻这么做并不合适，所以他最大限度地好好利用眼下的“半休假”时间。

“我基本上是非常安静的人。我确实享受‘自我’时间，而且我认为我们真的需要这么做，”英国人在梅赛德斯的视频中表示。

“我是个工作狂，一旦你进入节奏，你就做完一件又一件，挤出时间训练，确保你找到平衡。我热爱挑战，这一年过得真快。能不被打扰太多挺好，可以有点自己的时间。但是我想念我的车队，我想念见到我的朋友，就像每个人一样。”

“过去差不多五年的时间里，我告诉自己如果我的身体和头脑可以休息一年，那会挺好。但是你不能抽身而去。我觉得对任何运动来说，在巅峰时期离开一年再回来不会是好事。”

“我认为有些日子你会懒散一点，而其他时候你充满干劲。但是对我来说，关键是找到中心点，找到你可以享受的却在过去没时间做的事情。最重要的是不要浪费这种时间。”