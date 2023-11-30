汉密尔顿：沃尔夫和梅赛德斯都承受了2024年“巨大”压力

经过了一个没有胜利入账的赛季后，以布莱克利为基地的德国制造商车队寄望于2024年全新概念的赛车W15能够卷土重来。

但汉密尔顿表示，在新的地面效应时代，梅赛德斯几乎没有第三次犯错的余地，因此这也进一步提高了对于车队和其领导者的要求。

在接受包括Motorsport.com在内的部分媒体的采访时，汉密尔顿表示在迎来即将确定赛车是否有竞争力的关键之冬，车队中的每个人都提前感受到了这样的压力。

当被问及沃尔夫承受了多大的压力时，汉密尔顿表示：“肯定是巨大的压力。不仅仅是托托，而是全世界范围内，我们所有人。每个回到工厂的人，都承受着巨大的压力。”

“最终，作为像托托这样的领袖，你必须开始更多地依靠别人，而不是退缩。如何做到这一点并不容易，因为人们会在某个时刻崩溃。”

“那么你如何以一种建设性的方式做到这一点，以一种方式激励他们继续下去？对我来说，希望我能拿出一些比赛成绩和动力，我乐于相信这会给队员们带来灵感：比如‘哦，我们快做到了’，这会渗透到整个系统中。”

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes AMG, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG, on the grid

汉密尔顿承认，梅赛德斯在过去的两个赛季里一直挣扎于无法找到赛车的方向，并表示车队缺乏一个明确的发展方向。

“年初的时候，我们并没有明确的‘北极星’，指引我们需要朝着什么方向努力，”英国人表示。“试图到达我们需要到达的地方是一条曲折的道路。偶尔会有一些积极的事情发生，你就会觉得，‘好吧，就是这样。’然后它会变化，所以界限总是在改变，这很典型。”

然而，今年基础结构的改变，包括技术总监詹姆斯·艾里森重返一线，以及赛车概念的修改，都令汉密尔顿现在备受鼓舞。

“是的，我确实相信我们现在有了北极星，我认为我们已经有两年没有了，”汉密尔顿表示，“但要实现这一目标并不是一条直线。”

“只是有些事情，已经做出的决定，把你挡在了路的尽头。由于预算帽和所有这些不同的事情，你什么也做不了。如果你看看红牛，他们做得很出色，但去年在巴林，他们遇到了一个弹跳问题，并在那一周修复了它。”

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“这就像你想砌一堵墙，就要一块砖接一块砖，一块，一块接一块。只是砌啊，砌啊，砌啊。也许他们增加了一些东西，但并没有提高性能，但他们仍在建造它。”

“对我们来说，我们必须推倒这堵墙。去年我们在第一辆赛车上安装了很多空气动力学套件，但基本上我们不得不减少大量的下压力，然后慢慢地尝试增加它。但每次我们想加码，结果就更糟了。我们只是在很长很长一段时间里都没有进步。”

“所以，你可以想象他们（红牛）正在进步。我们就像这样(英国人指了指一条接近平坦的线)，然后最终，在他们继续的过程中，慢慢赶上。所以这个差距……我们只是处在截然不同的轨道上。但我认为我们现在对赛车有了更好的了解。我们在后台开发了很棒的工具。”

“所以自然地，我满怀希望。但我不会屏息以待。”

翻译/小飞侠