汉密尔顿：每个人都想加入梅赛德斯

刘易斯·汉密尔顿声称所有车手都想加盟他现在的东家梅赛德斯，以至于托托·沃尔夫的电话都被打爆了，但是他没有感到压力。

汉密尔顿以及三大车队车手的合约都在2020赛季后到期。本赛季收官战阿布扎比大奖赛期间，法拉利的公开示好，再次激发了关于这位新科六届世界冠军是否会在2021年规则改革时转投马拉内罗的猜测。同时，鉴于新一周期的引擎规则不变，目标赢得世界冠军的车手都对梅赛德斯的车手席位虎视眈眈。

本周五，汉密尔顿在巴黎出席国际汽联年度颁奖典礼的新闻发布会时，又被问到了个人未来的问题。他声称早就有很多车手在追逐梅赛德斯的车手位子，其中包括当天一同出席颁奖的一位重量级车手。

“这是一个有趣的时间，因为有很多车手都在到处寻成机会，”汉密尔顿说，“托托接到车手们——包括刚刚还在舞台上的那位——打去问询加盟电话的数量……每个人看着都要想离开他们的车队，加入我们的车队……”

“这可以理解。因为每个人都想赢，每个人都想加入胜利之师。我不认为这带来压力。我和托托之间的交流一直很开明，从来没有任何隐瞒，而且不会改变。”

在汉密尔顿到来之前，坐在台上接受采访的是获得2019赛季F1年度第三名的马克斯·维斯塔潘。五年前荷兰人加入红牛车手项目之前，沃尔夫就试图说服他加入梅赛德斯的项目，但是奥地利公司开出2016年红牛二队比赛席位的条件，令他无法拒绝。

汉密尔顿没有指名道姓。而在维斯塔潘亮相之前，正是两届F1世界冠军得主费尔南多·阿隆索作为2018-19赛季WEC世界冠军接受采访。明年初将首次征战达喀尔拉力赛的他，不久前公开表示对2021年规则改革后回归F1有兴趣，尽管维斯塔潘认为如果他无法得到好车就是浪费时间。

不过与此同时，尽管汉密尔顿坚称他热爱梅赛德斯的环境，但再次暗示他个人的决定会与沃尔夫的去留有关。不断有传闻称奥地利人被自由传媒列为将来掌管F1大局的候选人。

“这是一股强大的力量，”英国人说，“我认为要达到内部这样强的深度和我们现在的连贯性花了我们不少时间，这不是一夜之间就能实现的，而其他车队当前没有我们这样的凝聚力。这些都是需要花时间打造的。”

“托托离开的话还会一样吗？我不这么认为。但是他要为自己做正确的决定，就像当我需要做决定的时候，我会知道什么决定对我是正确的，他要为自己做正确的决定，什么对他、他的家庭和他的未来最好。有时候改变也是好事。”

就在汉密尔顿受访问间隙，沃尔夫终于抵达发布会。上台入座后，对于其他车手追逐他的问题，梅赛德斯领队表示他从不对自己的车手隐瞒。

“就新闻饥荒期，这很正常，”沃尔夫说，“你们扔出小手榴弹，有时候我们会接住它们并让它们在我们手里引爆，而这也是故事的一部分。”

“在冬天进行交谈很好，但同时我们一直在探讨。从来没有意外的事情，当事情被报道出来的时候，我们早在几个星期或几个月前就知道对方的想法了。我猜这也是F1的一部分。”

“我们俩人已经共事了一段日子，我们信任对方，我们一起经历过困难时期，然后以更强的姿态重振旗鼓。索然，我们一直讨论这支车队接下来怎么发展和刘易斯的生涯。”

沃尔夫与汉密尔顿同时在2013年加入梅赛德斯，自那以后始终保持良好的关系。在阿布扎比时，沃尔夫表示梅赛德斯为他创造了很好的工作环境。不到一个星期后，他重申一定会认真地做决定。

“就我个人来说，我的角色有一点不同，而我发现自己非常享受与车队的关系和与戴姆勒决策层的关系。这是我个人保持良好工作状态最基本的。他们真的非常信任我们，给予我们让这支车队成功所需的所有空间。所以我不会随便做一个对所有人最好的决定。这肯定需要花一点时间，但是就现在来看，我不觉得会有什么意外。