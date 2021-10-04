汉密尔顿欢迎梅赛德斯用回银色涂装

在推迟开赛的2020赛季前夕，梅赛德斯将其传统的银箭涂装改成了全黑设计，以在全世界范围内传递其强烈的反种族主义立场。

尽管这一涂装被延用到了2021赛季，但不排除德国制造商明年重新启用银色涂装。在去年柏林举行的电动方程式2019-20赛季的最后六场比赛中，梅赛德斯FE车队也曾做出类似调整，并在2020-21赛季重新启用了银色涂装。

作为F1中最直言不讳的人物之一，汉密尔顿一直以来都致力于推动行业的多样性和公平性。去年，英国人成立了汉密尔顿委员会，以推动提高黑人在英国赛车运动中的代表性，同时还与梅赛德斯合作在内部开展了“Accelerate 25”项目。

在俄罗斯大奖赛的周末，当被问及是否可能回归银色涂装时，汉密尔顿表示自己对它“没有特别的感觉”，而是更关注能够改善多样性和包容性的实际变化。

“最初它就是银箭，” 汉密尔顿回应道。“去年当我提出我们是否可以把车变成黑色，从象征意义上来说，以及我们打算在支持方面做些什么时，我没想到它会持续很长时间。但我们把它带入了第二个赛季，这真是太棒了。”

“如果它回归，这将是一个很好的改变。但它不会阻止我们正在内部进行的改变，因为我们将继续真正地推动多样性，甚至是与我们所有的合作伙伴合作。”

“几天前在瑞银，我们也邀请了这些年轻人前来与我们交谈，试图激励来自不同背景的下一代工程师加入。我们拥有一个很好的项目正在进行，所以这没什么区别。”

去年12月，梅赛德斯推出了维期五年的“Accelerate 25”计划，目标是截止至2025年，确保车队中有25 %的新人来自弱势群体。

同时根据"汉密尔顿委员会“的建议，汉密尔顿和梅赛德斯于今年7月联合发起了一项名为Ignite的慈善项目，着力于提高进入赛车运动和在STEM学科寻求职业发展的多样化人才的水平。

翻译/小飞侠

Lewis Hamilton, Mercedes W12 Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images