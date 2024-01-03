汉密尔顿：憧憬领奖台庆祝是继续F1的动力

这位七届世界冠军自2021年的沙特阿拉伯大奖赛——2021年具有争议的阿布扎比收官战前的最后一场比赛——以来便一直未有胜利入账。

虽然自2022年最新的地面效应时代开始以来，汉密尔顿经历了一些困难时期，但他很明确的表示自己重返F1前列的动力并没有受到近期竞争困境的影响。

英国人表示，对于赛后在领奖台上庆祝胜利时情绪高涨的期待，是令他渴望拿出更出色表现的一个重要原因。

“那就是憧憬站在领奖台的最高处，注视着你的车队，”当被问及让他在F1中保持饥饿的因素时，英国人如是说。“最神奇的事情之一就是能够回过头，看到你国家的旗帜在你身后升起，以及看到整个团队。”

“我记得我和车队的第一场胜利是2013年在匈牙利。我有一张2015年在澳大利亚的特别照片，站在下面的车队成员都热泪盈眶——能成为其中的一员真是太棒了。”

“这种力量是动力的重要组成部分。赢得世界冠军也是动力的重要部分。继续与车队一起构建我们正在进行的具有影响力工作，让44号赛车和车队一起奋力前进。”

“这是动力的重要组成部分。赢得世界冠军是动力的主要组成部分。继续与车队一起为我们开展的有影响力的事业再接再厉，继续与车队开展Mission 44方面的合作。”

“我不知道这能走多远，我正在尽力开拓，这意味着我必须筹集更多资金。”

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images Lewis Hamilton, Mercedes-AMG

鉴于梅赛德斯的2022年和2023年赛车都没有实现其空气动力学概念，德国车队将F1复苏的希望寄托于2024年的全新赛车设计。

这也是梅赛德斯自2010年以厂队身份回归F1以来所面临的最大挑战，汉密尔顿认为未来的任务与他在2013年加入梅赛德斯后帮助车队走到前列的努力一样艰巨。

“当我转会的时候，我很兴奋，”英国人表示，“我们以为开始的时候会很垃圾，因为他们并没有取得多少成功，所以这只是一种原始的兴奋。我是车队中的新人，与每个人深入了解细节并打好关系。那是一种不同的兴奋。”

“现在，我们已经认识多年了，我们一直保持着良好的关系。所以，我认为从外部看来也很有意思，看看每个人以及他们是如何处理时间的。”

“我认为看客们并不理解这一点，车队成员要离开家和家人很久，错过了和孩子们的特殊日子和各种各样的事情。”

“你看到人们的情绪忽高忽低，当出现空缺时，你试图填补，反之亦然。这就是一个集体所做的。”

翻译/小飞侠