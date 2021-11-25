汉密尔顿：梅赛德斯2021年F1赛车是‘怪兽歌姬“

虽然以布莱克利为基地的车队仍身处与红牛的总冠军争夺战之中，但其面临的是一场又一场激烈的恶战，并且有时还会处于下风。尤其在季前测试中，新的空气动力学规则对于梅赛德斯赛车平衡性的影响尤为明显。

在接受包括Motorsport.com在内的一些媒体采访谈及冠军之争时，英国人表示这是一个艰难的赛季，因为他不得不在充分发挥W12潜力的情况下才能拿出预期的表现。

对于W12他表示，相比被梅赛德斯运动主管托托·沃尔夫最初称为“歌姬”的知名的2017款赛车，这款赛车更加难以驾驭。

“我会说，我比以往任何时候都更投入，”汉密尔顿在谈到今年取得的进展时表示。“总的来说，我对自己的投入和表现都很满意。”

“但我想说的是，今年我注意到，这只是一个事实，那就是赛车非常、非常难调校。我不记得这是去年还是之前，托托会说这会是一位歌姬。但这辆车其实是个怪兽歌姬。我们经常会发现这点，加上我们的练习时间更少了，让赛车进入正确的窗口变得更加困难。

因此，如果你不能让赛车进入正确的窗口，你就限制了自己的潜力。所以由于无法通过调教来找到正确的状态，我也无法最大程度发挥自己的水平。要达到正确的状态真的非常、非常困难。在巴西我让赛车达到了我想要的表现。这简直就像一针见血。但我们今年可能只做到过一两次。”

Lewis Hamilton celebrates his Qatar GP win with Mercedes Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

一场过山车的旅程

梅赛德斯所面临的棘手局面，尤其是在今年年初，实则是由2021年全新的底板规定所引起的。这一规则对于低斜率底板设计赛车的打击似乎更为显著。

同时汉密尔顿表示，由于规则对于车队所能做的改变进行了限制，他的团队在应对下压力减少所带来的挑战方面也并没有得到任何帮助。

“我们知道我们将会失去所有这部分的下压力，一旦我们发现我们失去了多少下压力，赛车的整个特性就会发生改变，”他解释道。“我们这么多年来一直在努力，试图让赛车像去年一样达到最佳状态，但实际上当你无法对赛车做出任何改变时，重新调校或驾驭它犹如一场噩梦。”

“事情就是这样，我们一直在努力寻找聪明的方法来解决下压力变小的问题。但有很多因素让事情变得比以往任何时候更为困难。”

“这是最难调校的一辆赛车，我进行了很多模拟测试。但即便是模拟的日子，你只是进行模拟，它也不在该有的状态上——抓地力、空气动力学效应或是热度设置都不正常。所以结果你得到的都是虚假的数据。你必须非常小心地处理你收集到的数据和你做出的决定。就像坐过山车一样。”

翻译/小飞侠