汉密尔顿有意效仿莫斯爵士效力梅赛德斯F1车队直到“最后的日子”

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汉密尔顿与梅赛德斯的现有合同将在本赛季结束后到期。自2013年加入德国制造商的厂商车队后，英国人拿到了职业生涯里另外六个世界冠军头衔，成为了“七冠王”，并且胜绩达到了103场。

尽管他与梅赛德斯领队托托·沃尔夫都公开表示愿意继续合作，并且一度表示希望在2023赛季前完成续约，但至今没有没有宣布达成协议。

沃尔夫对于汉密尔顿留在梅赛德斯颇为胸有成足，而且没有“B计划”，尽管他坦言如果车队不能打造出争冠级别的赛车，英国人寻找加盟其他车队的可能性也很正常。

不过在澳大利亚大奖赛前，汉密尔顿否认他有这种念头。他表示自己希望像英国传奇车手斯特林·莫斯爵士那样，留在梅赛德斯车队直到结束自己的赛车生涯。

“我感到很了不起。我始终非常有家的感觉。这是大家庭，”七届世界冠军说到。“老实说，我觉得自己会和梅赛德斯一起直到最后的日子。”

“如果你看那些传奇们，斯特林·莫斯爵士和梅赛德斯一起直到最后的日子。所以，那是我的梦想，有朝一日可以那样……我已经是了，所以我的意思是只要继续阿去，继续与品牌共进。”

除了已经在梅赛德斯车队效力了11个赛季，汉密尔顿从13岁起便驾驶贴有“三叉星”引擎的赛车，包括2008年在迈凯伦第一次赢得世界冠军时也使用德国制造商的引擎。作为梅赛德斯车手，汉密尔顿成为德国品牌实际上的代言人，而近几年双方也在推动赛车运动多元化发展方面开展深度合作，例如汉密尔顿发起的Mission 44项目。

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant / Motorsport Images

今年一月，汉密尔顿度过了38岁生日，是费尔南多·阿隆索之外年纪最大的车手。去年，英国人表示已经他改变了原本觉得自己40岁不会继续赛车的想法。虽然梅赛德斯在最近两个赛季未能争夺世界冠军，但汉密尔顿表达了希望与车队一起重返巅峰的决心。

如今，英国人重申他觉得自己还没有到需要让贤的时候。他说：“我在车队里有一些了不起的盟友。我在这里有很好的关系。我认为对我个人来说，只要我能继续帮助车队，只要我能继续帮助推动车队前进，并且真正做出贡献，那就是我想留下来的原因。”

“如果有一天我觉得我无法做到这一点，那么是时候让年轻人来取代我的位置。但我依然很年轻，状态相当不错。”

汉密尔顿在墨尔本拿到了自己和梅赛德斯2023年第一个领奖台成绩。