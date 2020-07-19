汉密尔顿：最快单圈分对2020赛季“至关重要”

刘易斯·汉密尔顿相信在匈牙利大奖赛最后时刻通过额外进站来拿到最快单圈的额外积分是“至关重要”之举，尽管他与车队的无线电通讯略显迷惑。
从杆位发车的汉密尔顿第八次在亨格罗林赢下比赛。比赛中他遥遥领先第二名的马克斯·维斯塔潘，一度在尾声阶段拥有27秒左右的优势。
不过进入最后十圈，汉密尔顿一度看似要进站，梅赛德斯机械师已经准备就绪但是又临时放弃。但是在还剩4圈时，英国人还是进站并换上软胎。虽然当时他的优势减少到5秒，但是在做出最快单圈后获得额外的一个积分。
“我们不得不掂量风险。我没有跑得太猛以防犯错或跑出赛道，所以圈速完全受到控制，”汉密尔顿在赛后表示，
“过去我曾经因为一个积分而输掉世界冠军，所以我知道在每个时刻做到最大化有多么至关重要。今年我们不知道可靠性会什么样，我们不知道赛季会多长。”
“瓦尔特利在第一场比赛里相当出色。（本场比赛）当时他做出了最快单圈，我有优势并感觉有必要拿到那一分，特别是我觉得我已经得到了我想要的优势。像额外进站那些事情，所有那些都会增加风险。但是我们是职业的团队。我相信那是正确的决定。”
梅赛德斯领队托托·沃尔夫解释说，最初车队是想让汉密尔顿进站来防止最后时刻有安全车但是，车队在第60圈左右进行权衡时，又觉得进站后与红牛车手的间距可能只剩下1-2.5秒，而且这时汉密尔顿又在套圈落后的赛车，所以临时改变了主意。
值得一提的是，这是本赛季开始以来最快单圈第一次由梅赛德斯车手做出，此前两场的额外分数分别由迈凯伦的兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯拿到。
而在实现二连胜后，汉密尔顿超越本场获得第三名的队友瓦尔特利·博塔斯，登上了车手年度积分榜第一名。
Race winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11
Photo by: Steven Tee / Motorsport Images
博塔斯发车失误系仪表板影响
从第二位发车的芬兰人在起步出现失误后，经历了一场苦战。他在五盏红灯熄灭前已经稍稍有了移动，但是又很快地停住，刚好在抢跑系统地容忍范围之内，因此逃过处罚，但第一圈结束时下滑了四个位置。
赛后，博塔斯坦言他的比赛输在了起跑线上。他说：“老实说，这场比赛对我相当糟。从第二位发车，显然你目标赢得比赛。我在发车时就输了。
“我对仪表板上一盏灯的熄灭做出了反应。我不知道那是什么，但是我的仪表板上发生了变化。所以我对那做出了反应，而不是发车等。所以我触发了放熄火，然后我不得不重新发车。
“我输在了那里。没关系，但是显然我损失了好多位置，这让比赛对我变得困难。战斗到最后，相当接近马克斯，但仍是不错的分数。“
尽管比赛过半时博塔斯已经重返前三，但是第一次接近维斯塔潘身后DRS区域时，没有得到实质的机会。于是，他在第49圈进站换上一套新硬胎，希望能够在最后阶段以轮胎较新的优势缩小20多秒的差距并超过最终对手。只是当他终于在最后两圈追到了红牛赛车之后一秒之内，已经为时已晚。
Valtteri Bottas, Mercedes-AMG Petronas F1 in the press conference
Photo by: FIA Pool
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|Formula 1
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|匈牙利大奖赛
|Author
|Frankie Mao