汉密尔顿：最快单圈分对2020赛季“至关重要”

从杆位发车的汉密尔顿第八次在亨格罗林赢下比赛。比赛中他遥遥领先第二名的马克斯·维斯塔潘，一度在尾声阶段拥有27秒左右的优势。

不过进入最后十圈，汉密尔顿一度看似要进站，梅赛德斯机械师已经准备就绪但是又临时放弃。但是在还剩4圈时，英国人还是进站并换上软胎。虽然当时他的优势减少到5秒，但是在做出最快单圈后获得额外的一个积分。

“我们不得不掂量风险。我没有跑得太猛以防犯错或跑出赛道，所以圈速完全受到控制，”汉密尔顿在赛后表示，

“过去我曾经因为一个积分而输掉世界冠军，所以我知道在每个时刻做到最大化有多么至关重要。今年我们不知道可靠性会什么样，我们不知道赛季会多长。”

“瓦尔特利在第一场比赛里相当出色。（本场比赛）当时他做出了最快单圈，我有优势并感觉有必要拿到那一分，特别是我觉得我已经得到了我想要的优势。像额外进站那些事情，所有那些都会增加风险。但是我们是职业的团队。我相信那是正确的决定。”

梅赛德斯领队托托·沃尔夫解释说，最初车队是想让汉密尔顿进站来防止最后时刻有安全车但是，车队在第60圈左右进行权衡时，又觉得进站后与红牛车手的间距可能只剩下1-2.5秒，而且这时汉密尔顿又在套圈落后的赛车，所以临时改变了主意。

值得一提的是，这是本赛季开始以来最快单圈第一次由梅赛德斯车手做出，此前两场的额外分数分别由迈凯伦的兰多·诺里斯和卡洛斯·塞恩斯拿到。

而在实现二连胜后，汉密尔顿超越本场获得第三名的队友瓦尔特利·博塔斯，登上了车手年度积分榜第一名。

Race winner Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

博塔斯发车失误系仪表板影响

从第二位发车的芬兰人在起步出现失误后，经历了一场苦战。他在五盏红灯熄灭前已经稍稍有了移动，但是又很快地停住，刚好在抢跑系统地容忍范围之内，因此逃过处罚，但第一圈结束时下滑了四个位置。

赛后，博塔斯坦言他的比赛输在了起跑线上。他说：“老实说，这场比赛对我相当糟。从第二位发车，显然你目标赢得比赛。我在发车时就输了。

“我对仪表板上一盏灯的熄灭做出了反应。我不知道那是什么，但是我的仪表板上发生了变化。所以我对那做出了反应，而不是发车等。所以我触发了放熄火，然后我不得不重新发车。

“我输在了那里。没关系，但是显然我损失了好多位置，这让比赛对我变得困难。战斗到最后，相当接近马克斯，但仍是不错的分数。“

尽管比赛过半时博塔斯已经重返前三，但是第一次接近维斯塔潘身后DRS区域时，没有得到实质的机会。于是，他在第49圈进站换上一套新硬胎，希望能够在最后阶段以轮胎较新的优势缩小20多秒的差距并超过最终对手。只是当他终于在最后两圈追到了红牛赛车之后一秒之内，已经为时已晚。