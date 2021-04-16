汉密尔顿最享受与维特尔的战斗

汉密尔顿与维特尔都在2007年进入F1，尽管后者要晚半个赛季。2010年，分别效力于迈凯伦和红牛的俩人第一次成为争冠对手，接着又在2012年。那段时期，维特尔在2010至2013年实现了四连冠。

不过从2014年起至今，加盟梅赛德斯后的汉密尔顿达到赛车生涯的巅峰，在七年内六夺世界冠军，不仅追平了迈克尔·舒马赫的七冠王纪录，而且在分站胜利和杆位数量上接近100。

2017和2018年，维特尔成为汉密尔顿争冠道路上最大的对手。而俩人激烈的争夺，都以英国人笑到最后而收场。2020年随着法拉利竞争力的衰弱，强强对话也就此告一段落。

本赛季，汉密尔顿在迈向第八冠的征程上，竞争对手换成了年轻的马克斯·维斯塔潘。在巴林的揭幕战里，荷兰人可谓势头强劲，但仍是经验老道的梅赛德斯车手夺下胜利。

本周末的伊莫拉比赛前，汉密尔顿与转投阿斯顿·马丁的维特尔被安排在同一组出席新闻发布会。当被问到最喜欢与哪位对手的较量时，英国人回答说：“我的记性很不好，但我想说我和塞巴的较量是迄今为止我最喜欢的。

“我认为这真的是因为知道，达到我们今天的位置有多难，知道我是与一位积极优秀的车手对抗，而且不止如此，塞巴也是很优秀的人、一位四届世界冠军；而且当时我们的车队也互相竞争，他当时在法拉利，彼时非常强势。”

2017年在巴库，汉密尔顿与维特尔曾发生过口舌之争。当时在安全车带领下，维特尔认为身前的对手试图用刹车试探自己，而他并排行驶后用车轮撞击英国人的赛车，引发了喧哗。

尽管如此，此后这两位多届世界冠军反而更加惺惺相惜。去年汉密尔顿积极提倡反对种族歧视的运动时，维特尔予以坚定的支持。

“那时候保持专注耗费了我们俩人很多精力，并且一个周末接一个周末都要拿出成绩，”汉密尔顿继续说道。“虽然那对我们是一段困难的时期，但可能也让我们更加紧密，因为我们对彼此非常尊敬。”

“现在不同了，如果我是与马克斯比赛，他的背景与塞巴不同，但他绝对有机会成为未来的冠军。无论是现在还是今后，最终要看车队和我发挥的情况。”

2019年加拿大大奖赛，痛失胜利的维特尔对自己受到违反赛道界限规则的处罚不满，在前三名车检区“顽皮地”把第二名的指示牌与汉密尔顿车前的第一名牌子对调。同年的墨西哥大奖赛，是目前为止俩人最后一次在领奖台上站在一二名的位置上——汉密尔顿获胜。