汉密尔顿暗示他“计划”2022年继续参加F1

梅赛德斯在伊莫拉的比赛周末之后留在意大利，使用W10赛车协助轮胎供应商倍耐力进行了两天2022赛季将使用的18英寸原型轮胎的开发测试。汉密尔顿承担了第一天的驾驶工作，并且跑了130圈。

一直来，这位七届世界冠军向来在公开场合表示，他不喜欢任何测试。此次感受明年将投入使用的新轮胎难免引发了猜想，特别考虑到当前他与梅赛德斯只有2021赛季的合约。

本周末的葡萄牙大奖赛前，汉密尔顿承认他的确“主动”加入测试，但当天早上醒来就“后悔”了。不过，他希望帮助倍耐力研发出更好的轮胎，而且他声称留在F1是他的意向。

36岁的英国人表示：“首先，那是一条很好的赛道来进行测试，我很享受那天，天气也不错。是的，我认为我计划明年在这里，我想成为其中一部分，我想帮助倍耐力，帮助他们制造更好的轮胎。

“这是车手们——我认为我们所有人——都希望的，想在未来有性能更好的轮胎。所以对我很重要的是判断轮胎会是什么样，起始点在哪里，有什么差别。我能带来的不同是，从车手的角度来说，我们想要更多抓地力，轮胎能有更多机械抓地力和更好的衰退。

“我认为那是一次很好的测试，显然是新轮胎研发的第一步，但这个开始肯定不坏。”

因为新冠肺炎疫情下的种种限制以及上赛季尾声阶段自己感染了病毒，汉密尔顿与梅赛德斯的续约谈判遇到了不少障碍。一拖再拖之后，双方在今年年初只签订了一年合约。当时，英国人和车队领队托托·沃尔夫都表示，希望先把最棘手的2021赛季的问题解决，随后在赛季进行中对将来事宜进行磋商。

去年开始，汉密尔顿积极利用自己的影响力和F1平台提供的机会，针对黑人和少数族裔人群受到的歧视和不公待遇，公开表达自己的态度。同时，他也希望推动改善赛车行业从业人员的多元化和平等性。

昨天，就在梅赛德斯与英国黑人与少数族裔工程师工会建立合作伙伴关系时，汉密尔顿再次表达了他的态度以及留在F1对他的意义。他说：“我喜欢我们现在的抗争，它越来越激动人心，它已经超过了挑战本身。

“正如我说的，我会继续与这支车队合作，看到这些举措很鼓舞人心，例如我的车队正朝着更包容、更多元发展。今天他们宣布了我们在组织内部采取的几项倡议行动之一，而我们作为一项运动，还有很多要做。

“还有许多车队仍然保持沉默，有很多人至今没有负起责任。这项运动内部仍需要做很多事，我知道身在这里，比起不在这里，我有更多机会帮助做出改变。”