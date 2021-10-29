汉密尔顿无缘F1车迷调查榜前茅令多梅尼凯利惊讶

由Motorsport Network、F1和尼尔森体育联合发起的F1全球调查于美国大奖赛之前公布了调查结果。据统计，共有来自187个不同国家的16.7万多名车迷参与了调查。

最终马克斯·维斯塔潘凭借14.4%的得票率被评为了F1最受欢迎的车手。迈凯伦车手兰多·诺里斯在总排名中位居第二，领先于2017年投票中票数最多的汉密尔顿。

汉密尔顿在其职业生涯的大部分时间里都是F1中最引人注目和最知名的人物，享有着其他同僚几乎“望尘莫及”的名誉地位。

尽管他以微弱的优势击败诺里斯，保持着英国车迷最喜欢车手的称号。但在全球车迷投票中，他比维斯塔潘少了1.9%的得票。

当被问及汉密尔顿不是第一是否会让他感到惊讶时，多梅尼卡利回答道：“嗯，我不得不说，在某种程度上是的。但另一方面，如果你看看对于那些参与投票的车迷的统计，我想你就会明白为什么兰多在这方面有这么多观众。“

“更重要的是，他与他们有一种全新的接触方式，在某种程度上更亲近于追随他的车迷。这是我个人的看法。”

Crowd support for Lando Norris, McLaren Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

同时，获得第二的诺里斯还帮助迈凯伦赢得了车迷最喜爱的车队投票首位。英国小将表示，自己很高兴能通过强大的社交媒体和流媒体等活动对年轻车迷产生积极影响。

多梅尼卡利表示，尽管顶级车手之间的差距“非常非常小”，但车迷对F1年轻一代的兴趣让他备受鼓舞。

“我不想给出比现在更大的幅度，但可以肯定的是，正如我一直说的那样，这是一个信号，表明我们在未来的车手方面没有问题，”意大利人表示。“我们有一群年轻、才华横溢、非常优秀的车手，他们对F1非常有价值。”

根据调查显示，随着F1的平均投票年龄从36岁降低至32岁，F1正在迎来大批的年轻车迷。同时多梅尼卡利相信，自2017年最近的一次投票以来，Netflix的纪录片《Drive To Survive》在为F1吸引新的粉丝方面发挥了重要作用。

“可以肯定的是，《Drive To Survive》对那些并不是F1忠实车迷的人群产生了巨大的影响，”这位F1掌门人表示。“他们看到了关于这项运动的不同故事。当然，这产生了积极的影响。”

翻译/小飞侠