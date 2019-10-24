汉密尔顿无惧社交媒体争议，誓在年底实现个人“碳中和”

近期，汉密尔顿在拥有130万追随者的个人Instagram主页上发表了一系列慷慨激昂的言论，表达了他对地球生态环境状态的深深忧虑，让他感觉“要放弃一切”，甚至直言“因为我们过度使用资源，我们种族的灭绝越来越有可能发生”。因此，他鼓励他的关注者都能转变为纯素食主义，并称那是“拯救我们这个星球的唯一方式”。

虽然他得到了许多“点赞”，但同时也有不少人进行抨击，理由是每年他为参加F1比赛而做旅行过程中增加了碳排放，同时还有涉足时尚领域产生的影响。就连费尔南多·阿隆索也在接受采访时暗讽汉密尔顿“说一套，做一套”。

墨西哥大奖赛前，眼看就要第六次夺得F1世界冠军的汉密尔顿，就社交媒体上的争议做出回应。他坚持认为如何使用社交媒体是他的自由，而他所做的只是想引导更多人帮助改善地球的环境。

“对于我如何使用社交媒体，很多人都有观点，但终究那是我的平台，”他在周四新闻发布会上说道，“我们都可以发出声音，在座的每个人和世界上每个人都可以，只是你如何选择和你想如何使用的事情。”

对于社交媒体上一些人称他伪善，他表示理解他们的理由，但他不惧怕说出内心的想法。

“这并不容易，因为我们在全世界旅行，我们在比赛F1赛车。我们的碳排放肯定高于居住在同一座城市里的住房拥有者的平均水平。但是，这不等于你要害怕说出可以带来积极改变的事情。”

“我一直都在想，我能够如何改善我对这个世界的影响。我猜随着时间过去，我越来越意识到这一点。这是需要花时间的，不是快速可以解决的事情，而是需要时间来理解其含义。”

“我认为这就是教育，我只是想强调一些地方。无论别人是否选择去看，那取决于他们，但是如果我不提出来的话，我会觉得我没有做积极的事情。”

汉密尔顿透露，他是在观看一部讲述地球生态环境的纪录片时产生那些感触。而他之所以表达了消极的情绪，也是想让外界知道，哪怕明星也有低潮的时候。

“许多人没有意识到他们也是普通人，他们也会有感觉，并且他们会有起伏，”这位F1明星说，“当前的感觉并不好，但是我身边有很多优秀的人。我得到很多车迷的支持，也从我的家庭获得许多支持。”

“眼下，我的生活中有很多事情正在发生。无论如何，面对本周末，我觉得非常积极，准备从事我热爱的事情。”

Lewis Hamilton, Mercedes AMG F1 in the Press Conference Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

如今的汉密尔顿已经完全转变为纯素主义者，即不吃也不用任何动物产品，如蛋、皮革、丝绸）。他透露自己已经并且将要继续为改善世界的环境做努力，包括争取在今年年底实现“碳中和”（生活中会排放多少碳，就通过一连串行动吸收掉相等的排放量，从而使碳的总释放量为零）。

英国人透露，他力求至少从自己一边进行改变。例如：他不允许办公室里的人和家里人购买、使用任何塑料产品，而是需要保证一切物品都是可以回收的，包括除臭剂和牙刷。

汉密尔顿称他已经为此改变个人习惯。他在去年已经出售了他的私人飞机，如今大部分时候都搭乘商业航班。尽管参加F1意味着他不可避免地将继续旅行，但他试着尽可能减少自己的飞行次数，转而更多地居住在英国，把时间留在家里陪伴家人。

此外，他也试图改变自己的用车习惯，包括把他拥有的梅赛德斯汽车送回厂，以此调换梅赛德斯-奔驰旗下第一款电动车EQC。虽然他没有卖掉所有藏车，因为他觉得那些是他通过努力换来的，但是他也出售了一些，并且打算用他留在伦敦的梅赛德斯-迈巴赫去换一辆明年问世的混合动力款。