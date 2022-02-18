汉密尔顿放言2022年的自己将比上赛季尾声更强大

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梅赛德斯今天发布了征战2022赛季的新赛车W13，即将开启制造商年度冠军的卫冕征程。在发布会上和紧接着的媒体采访时间，汉密尔顿自上赛季阿布扎比收官战后——当时他因为最后时刻争议性的安全车重启程序而丢失个人第八个车手世界冠军头衔——第一次公开讲话。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫曾在阿布扎比赛后称他自己和汉密尔顿对于发生的情况感到“大失所望”，一度引发了外界对英国车手可能就次告别F1的揣测。时隔两个月后，奥地利人表示车队内部其实从未有过忧虑，因为他知道汉密尔顿在困难面前，总是“更加强大、更有韧劲和决心”。

今年是汉密尔顿在F1的第16个赛季。虽然这不是他第一次在最后一场比赛输掉世界冠军之战，但他坦言对于阿布扎比所发生的事情，他“花时间消消化发生了什么，很难完全理解所有事”。不过他强调“以更强大的姿态回归，知道什么杀不死你，让你更强大。所以我专注于训练，保持健康，享受休息时间，因为时间过得很快。”更关键的是，上个月度过37岁生日的他依然愿意为成为世界冠军而作出所有需要的牺牲。

“当然在赛季结束后，你会思考问题：你是否愿意投入赢得世界冠军需要的时间和精力，”被问到这个冬天是否考虑过退役时，英国人回答道。“我认为很多人低估了成为世界冠军需要的付出。那不只是去到比赛里驾驶赛车。问题是，你愿意牺牲时间吗？你相信你可以继续使出你应具有的能力？这对我是常规的思考过程。但是当然，这一次因为明显的原因而复杂。”

“我认为归根到底这是我一生热爱的运动。有一个时刻我显然有点对这个机制失去信心，但是一般来说我是非常有决心的人。我告诉自己，虽然那样的时刻可能对职业生涯带来影响，我拒绝让它影响我的。所以我集中精力做到最好的自己，在回来时变得更强。”

Lewis Hamilton, Mercedes Photo by: Mercedes AMG

2021赛季收官后，因为对阿布扎比的结果过于失望，汉密尔顿不仅没有接受采访，也没有参加国际汽联的年度颁奖，并且关闭了自己的社交媒体，直到近期才回归。在W13的发布会上，沃尔夫谈到他支持汉密尔顿在冬休中“无线电静默”的做法，而且相信他已经“以良好的精神面貌回归”，并且开启了“攻击模式”。

当汉密尔顿被问到这次彻底的休整给带来多好的益处时，他回答说：“在那么长的赛季中，休息时间没有你希望的那么多，看起来越来越短。但是我认为这些年来，我已经学会了如何有效利用我的时间，进行恢复，然后是训练，从身体上和思想上重新振作起来。”

“我感觉很好，我感觉强健，当你增添了一年经验时，总是有帮助的。我一直觉得凭借这些经验，你可以把情绪转化为力量和动力。我把这股力量传递给车队的所有同事们。如果你认为去年年底你看到的是我的最佳水平，那么等着看今年。”

Mercedes W13 Photo by: Mercedes AMG