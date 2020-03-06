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Formula 1 / 突发新闻

汉密尔顿：“心理战”对梅赛德斯没有任何干扰

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汉密尔顿：“心理战”对梅赛德斯没有任何干扰
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2020年3月6日 上午6:14

刘易斯·汉密尔顿不屑于理会其他车队的“心理战”，因为这不会给他的梅赛德斯F1车队造成任何影响。

梅赛德斯的第六次卫冕征程即将正式开启。而在巴塞罗那进行的两轮季前测试里，德国车队的新车W11表现出舍我其谁的实力，尽管引擎可靠性存在一定隐患。

相比之下，法拉利在今年测试里的表现与一年前截然不同，无论单圈冲刺还是长距离作战，SF1000赛车都远远落后于梅赛德斯以及红牛。

虽然业内一致认为，意大利车队很有可能是吸取了上赛季的教训之后有所保留，但是跃马领队马蒂亚·比诺托反复声称他的车队当前水平就是如此，而且暗示没有机会在墨尔本争夺2020赛季揭幕战的胜利。

当汉密尔顿被问及是否对法拉利的自我评价买账时，这位六届世界冠军回答说：“我在测试期间没有关心其他人。我真的只把注意力放在我们自己的工作上，我真的不知道其他人说了什么。”

“当然我知道别人会抬高我们，放低他们自己，所以他们就可能意料之外地超水平发挥云云，但是这没有分别。人们似乎认为这是心理战，但其实不是。只有意志脆弱的人可能如此，但是这完全不会影响我们。”

瓦尔特利·博塔斯在第一轮测试中就做出了2020年季前测试的标杆时间，而梅赛德斯在里程数上也高居第一。不过，梅赛德斯新的动力单元遇到了一些麻烦，除了W11三次出现故障之外，使用其产品的威廉姆斯也遇到了至少三次故障。

2019赛季，梅赛德斯虽然在季前测试里表现平庸，但是赛季揭幕后豪取八连胜。但是对于新赛季开始后的胜算，汉密尔顿依旧保持谨慎。

“我不知道我们与其他车队比竞争力如何，”汉密尔顿说，“车队可能了解得更多一点，我不知道其他人处在什么水平。”

“我认为我了解了赛车，所以我感到舒适，也对在墨尔本坐进赛车有信心，知道我能全力攻击，把最大的性能压榨出来。但是那是否足够领先其他人，我们到时候就会知道了。”

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 F1

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W11 F1

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images

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