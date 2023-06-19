汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发
刘易斯·汉密尔顿在加拿大大奖赛后怀疑红牛已经开始筹备2024年赛车，因此敦促梅赛德斯把部分注意力转向W15赛车的研发。
马克斯·维斯塔潘在蒙特利尔的比赛里轻松领跑获胜，在帮助红牛取得参加F1以来第100场胜利的同时，以本赛季个人第六场胜利进一步扩大了积分榜上的领先优势，实现“三连冠”几乎势在必行。
汉密尔顿在上周日经过苦战，尽管开场第一圈就超过了阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索，但在比赛中被速度更快的西班牙人反超，并且在余下的比赛中追赶无果后，以第三名完赛。尽管英国人又一次登上领奖台，但与后半程一直在控制速度的维斯塔潘相差12秒之多。
不仅如此，汉密尔顿在开场圈超过阿隆索之后，试图跟上领先的维斯塔潘，但两圈后就被甩出DRS范围。他发现红牛赛车尾端优势明显，能够在加速区域轻松拉开距离。
加拿大是梅赛德斯对今年的W14赛车大升级后的第二场比赛。尽管汉密尔顿认为这将缩小与红牛的差距——红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称梅赛德斯没有比赛季初的阿斯顿·马丁更接近自己的车队，但提醒车队不要过度把精力放在2023赛季扭转局面，因为红牛可能已经开始着手下赛季的赛车。
“这是一个很好的周末。条件非常困难，但现在我很喜欢赛车的感觉，因为赛车有了更好的（工作）窗口，而且更加处于正确的轨道上，”梅赛德斯车手在蒙特利尔的比赛后说。
“对于我们来说，能与费尔南多的阿斯顿赛车较量，能排在第二排，这很好。连续两场比赛站上领奖台，对我们来说很棒。我们在摩纳哥取得第四名，所以我们肯定会越来越接近（红牛）。在本赛季剩下的时间里，这将是一场研发竞争。”
“我估计马克斯的车队已经在研究明年的赛车了，所以我们需要把注意力从现在的赛车上移开一点，也专注于明年，但很高兴能登上领奖台。”
The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23
Photo by: Andy Hone / Motorsport Images
2023赛季完成了八场比赛，红牛包揽了所有胜利。以RB19赛车目前的优势，奥地利车队被认为非常有希望实现史无前例的赛季全胜的壮举。在汉密尔顿看来，哪怕对手把注意力转向明年，依然有能力包揽余下14场的胜利。不过，如果这一幕上演，不会让他感到沮丧。
“如果这曾经让人沮丧的话，它已经不再是了。对他们的惊人表现，我无能为力。今年，有可能他们将赢下接下来的每场比赛，除非阿斯顿和我们给赛车增加很多性能，或者他们的赛车无法完赛，”七届世界冠军在赛后的新闻发布会上表示。
“依照规则，就优势而言，（梅赛德斯和阿斯顿·马丁）很难找到他们拥有的那么多性能。在一圈里的一定时候，他们（下压力方面）比我们多了30个点。我们有些工作要做。但这并不让人沮丧……首先我很高兴我们回到了争夺里，我只是希望在某个阶段，我们能够更加势均力敌一点，那样我们就能重现一些2021年那样的精彩比赛。如果我们三个人都展开超级激烈的较量，他将非常了不起。”
Latest news
纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始
纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始 纽维：F1生涯退休“倒计时”已经开始
法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论
法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论 法拉利计划对加拿大Q2策略决定进行讨论
勒芒百年：人、机械、精神
勒芒百年：人、机械、精神 勒芒百年：人、机械、精神
汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发
汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发 汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.