汉密尔顿提醒梅赛德斯尽早着手2024赛车研发

马克斯·维斯塔潘在蒙特利尔的比赛里轻松领跑获胜，在帮助红牛取得参加F1以来第100场胜利的同时，以本赛季个人第六场胜利进一步扩大了积分榜上的领先优势，实现“三连冠”几乎势在必行。

汉密尔顿在上周日经过苦战，尽管开场第一圈就超过了阿斯顿·马丁的费尔南多·阿隆索，但在比赛中被速度更快的西班牙人反超，并且在余下的比赛中追赶无果后，以第三名完赛。尽管英国人又一次登上领奖台，但与后半程一直在控制速度的维斯塔潘相差12秒之多。

不仅如此，汉密尔顿在开场圈超过阿隆索之后，试图跟上领先的维斯塔潘，但两圈后就被甩出DRS范围。他发现红牛赛车尾端优势明显，能够在加速区域轻松拉开距离。

加拿大是梅赛德斯对今年的W14赛车大升级后的第二场比赛。尽管汉密尔顿认为这将缩小与红牛的差距——红牛领队克里斯蒂安·霍纳声称梅赛德斯没有比赛季初的阿斯顿·马丁更接近自己的车队，但提醒车队不要过度把精力放在2023赛季扭转局面，因为红牛可能已经开始着手下赛季的赛车。

“这是一个很好的周末。条件非常困难，但现在我很喜欢赛车的感觉，因为赛车有了更好的（工作）窗口，而且更加处于正确的轨道上，”梅赛德斯车手在蒙特利尔的比赛后说。

“对于我们来说，能与费尔南多的阿斯顿赛车较量，能排在第二排，这很好。连续两场比赛站上领奖台，对我们来说很棒。我们在摩纳哥取得第四名，所以我们肯定会越来越接近（红牛）。在本赛季剩下的时间里，这将是一场研发竞争。”

“我估计马克斯的车队已经在研究明年的赛车了，所以我们需要把注意力从现在的赛车上移开一点，也专注于明年，但很高兴能登上领奖台。”

The Safety Car Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14, Fernando Alonso, Aston Martin AMR23 Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

2023赛季完成了八场比赛，红牛包揽了所有胜利。以RB19赛车目前的优势，奥地利车队被认为非常有希望实现史无前例的赛季全胜的壮举。在汉密尔顿看来，哪怕对手把注意力转向明年，依然有能力包揽余下14场的胜利。不过，如果这一幕上演，不会让他感到沮丧。

“如果这曾经让人沮丧的话，它已经不再是了。对他们的惊人表现，我无能为力。今年，有可能他们将赢下接下来的每场比赛，除非阿斯顿和我们给赛车增加很多性能，或者他们的赛车无法完赛，”七届世界冠军在赛后的新闻发布会上表示。

“依照规则，就优势而言，（梅赛德斯和阿斯顿·马丁）很难找到他们拥有的那么多性能。在一圈里的一定时候，他们（下压力方面）比我们多了30个点。我们有些工作要做。但这并不让人沮丧……首先我很高兴我们回到了争夺里，我只是希望在某个阶段，我们能够更加势均力敌一点，那样我们就能重现一些2021年那样的精彩比赛。如果我们三个人都展开超级激烈的较量，他将非常了不起。”