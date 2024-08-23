汉密尔顿接受博宁顿不会前往法拉利

彼得·博宁顿确认将在2025年继续留在梅赛德斯，意味着刘易斯·汉密尔顿不得不在下赛季加盟法拉利后与新的比赛工程师开展合作。

2013年汉密尔顿从迈凯伦加入梅赛德斯之后，此前与迈克尔·舒马赫合作的博宁顿就开始担任前者的比赛工程师。自那以后，博宁顿协助并见证了同胞在梅赛德斯所取得的84个分站胜利和六个世界冠军头衔，成为F1有史以来最成功的车手/比赛工程师组合。

今年年初汉密尔顿宣布他将在2025赛季转投法拉利的惊人决定之后，博宁顿是否会与老搭档一起前往马拉内罗，就成为关心的话题。有传言称汉密尔顿与梅赛德斯的原合同中存在他不得带走重要技术人员的条款，但没有得到证实。

不过，如今梅赛德斯留住了这位有着“博诺”昵称的布莱克利“老臣”，将其提拔为比赛工程师主管，而下赛季仍将出任一位车手的比赛工程师。

在荷兰大奖赛前被问及他与博宁顿的合作即将到头时，汉密尔顿承认他的确希望能够继续，但他相信留在梅赛德斯对他的同胞是最好的选择。

“我希望（博宁顿加盟法拉利）吗？”汉密尔顿说到。“我想继续与他合作。我们关系很好。我爱他，他就像我的兄弟，但我真的非常为他高兴。”

“在我看来，我认为这只是人们做对自己最有利的事情。打包离开，我只能想象——这不适合他和他的伴侣。这影响到他们俩人，所以他们必须做任何对他合适的事情。”

Peter Bonnington, Senior Race Engineer, Mercedes-AMG F1 Team, Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1 Team, 1st position, celebrate on the podium Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

“我知道他不太可能和我一起走，因为这是他生活中的一个巨大变化。但我真的很高兴，我们车队能够认可并改变他的职业道路，这样他能成长更多。无论如何，我们将永远是一家人。我们已经谈过这个问题了，我们只想确保我们能以出色的成绩结束（这段合作）”

汉密尔顿迄今为止在F1没有与太多比赛工程师合作过，他的新法拉利工程师人选也将直到下赛季才有答案。

当被问及他是否只能在一月份新合约开始后才能与新的赛车工程师交谈时，汉密尔顿确认并补充道："这很难。这真的很困难，但我想这对任何搬进新办公室的人来说都是一样的。[明年将是一个非常沉重的开始"。

法拉利需要决定由谁来监管汉密尔顿的车库，因为英国人在其 F1 职业生涯中只接触过少数几个赛车工程师。有消息称，塞巴斯蒂安·维特尔在法拉利时的工程师里卡多·阿达米有可能成为英国车手的新搭档，而后者还向德国人打听情况。

对于比赛工程师人选需要拥有的条件，汉密尔顿表示：“这必须是一个与你合得来的人，必须是一个最终能让你觉得很容易与之建立关系并信任的人。因此，下一个人选将是一个探索的过程。我们很早就会知道这是否可行，我认为这只是沟通的问题。”

梅赛德斯原性能总监罗伊克·塞拉将在今年十月在马拉内罗履职，担任法拉利新的底盘性能主管。此外，乔克·克里尔也在2013和2014年短暂地为梅赛德斯工作过。汉密尔顿将与这两位梅赛德斯的老面孔在马拉内罗相聚。