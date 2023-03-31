汉密尔顿披露W14多个让他感觉不适弱点

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继上赛季之后，汉密尔顿在2023赛季再次遇到了开局难。不过与一年前W13饱受海豚跳困扰不同的是，今年的赛车仅仅是难以找到需要的下压力来与红牛进行抗衡。

不仅如此，相比梅赛德斯队友乔治·拉塞尔，汉密尔顿对赛车的操控感觉不适应，让他的处境进一步恶化。在沙特阿拉伯大奖赛里，他取得第五名，落在拉塞尔身后，而且整个周末都比队友更加挣扎。

尽管汉密尔顿认为通过增加下压力能让问题得到改善，尤其是提升赛车尾部的稳定性，但他透露W14内部的某个设计无法让他满意，而且是他过去没有经历过的。

“我们在下压力方面欠缺很多，我们需要特别改进尾部的下压力，”汉密尔顿解释道。“尾部提升越多，尾部越稳定，我就越有信心发力。但我认为总体上，只是这辆赛车，即使我们改变它，赛车上有特定的东西是我过去从没有遇到过的。”

“这是我在前几年赛车上为遇到过的处境。对我而言，整个东西让我感到不适。我只是必须努力工作来确保改变这点。”

汉密尔顿没有指明具体的设计，而梅赛德斯领队托托·沃尔夫之前承认车队知道困扰英国人的地方，但那是根本性的，因此没有快速的解决办法。

除此之外，七届世界冠军还透露了W14的另一个弱点。驾驶舱“太靠近前面”，使得车手对赛车举止预判变得困难，也是他对赛车“非常挣扎”的原因之一，而且给他“最糟糕的感觉”。

“如果你看过去，我总是喜欢转向过度的赛车。我不知道是否有人知道，比起其他车手，我们坐得离前轮更近。我们的驾驶舱太靠近前面了。当你在驾驶的时候，有感觉你坐在前轮上，这是你驾驶车辆时最糟糕的感觉之一。”

“这会改变赛车的姿势以及你如何感知它的移动。与你坐得靠后一点、更靠近中间相比，这让预判变得更难。我对此真的非常挣扎。”

同时，汉密尔顿感觉W14的空气动力学特征让加剧了他的不适感：下压力时而太倾向于前端，使得刹车时后端不稳定，反之亦然。这与车队的预期背道而驰。英国人表示，梅赛德斯在设计W14时有意选择了这样的特点，但如果他早前知道会有这种感觉，那么就会进行干预。因此，“这一点必须在未来改变，100%”。

而对于他在吉达排位赛里被拉塞尔击败后所说的与赛车“无法连接”，梅赛德斯车手解释说症结是在周五晚上车队对悬挂所做的调整，被证明虽然对他的队友管用，但对他自己失败了，而这原本就是五五开的赌博性尝试。

来到墨尔本，汉密尔顿在澳大利亚大奖赛第一节自由练习里排名第二。

Lewis Hamilton, Mercedes F1 W14 Photo by: Jake Grant