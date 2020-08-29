汉密尔顿把杆位献给”超级英雄“博斯曼

汉密尔顿在比利时大奖赛的排位赛里以无人可及的优势，摘下了正赛杆位发车的位置。从驾驶舱爬出之后，他站上赛车，摆出“黑豹”标志性的双手交叉于胸前的动作。此后接受采访时， 34岁的梅赛德斯车手险些留下眼泪。

“这对我是非常重要的杆位，因为我醒来后得知了查德维克去世的这条最悲伤的消息，”汉密尔顿说道，事实上当天早上他就在社交媒体上对前一晚去世的美国演员表示哀悼。

“这一年对我们所有人是那么沉重，而那条消息真的真的让我深受打击。它始终萦绕在我的脑海里，很难集中注意力。但是我想到‘我必须出去拿出完美的表现’，因为他为我们的人民所做的、他为超级英雄所做的，向所有孩子们展示了可能性。

“他是一道如此闪耀的光芒。Wakanda Forever（瓦坎达万岁）。”

1976年出生的博斯曼，凭借扮演多位历史人物而出名，包括在电影《42》里扮演著名的美国棒球运动员杰克·罗宾逊。之后，他因为扮演《漫威》系列电影中的超级英雄“黑豹”而名声大噪，更是成为无数《漫威》影迷心目中的“国王”。但是在与大肠癌搏斗四年之后，他在周五晚间于洛杉矶去世，享年43岁。

排位赛后的新闻发布会上，汉密尔顿表示他曾在某一年出席纽约大都会艺术博物馆慈善舞会（Met Gala）时有幸与博斯曼同桌共进晚餐。

英国人说：“我真的真的很幸运，我遇到过他一次，并且告诉他，他有多么出色。

“我记得小时候超人是超级英雄，虽然他看起来跟我不像，但是我仍然认为超人是最厉害的。当查德成为超级英雄的时候，对许多人都是特殊的一天，因为我知道像我自己一样的孩子会仰望他，并且认为可以做到他所做的事情。这就是为什么我想把这个（杆位）献给他。”

“我记得当《黑豹》上映的时候——因为我超级《漫威》影迷，并且了解好莱坞的情况很久了——看到第一位黑人超级英雄的诞生，那真的是‘啊，天呐！’

“我认为每个人都感到那么骄傲。（他是）真正的代表。我认为在共同的事情上（黑人）缺乏代表，所以能见到有人像他一样做到，成为《复仇者》世界里那么强大的人物，真的难以置信。

“（遇见他）如此的荣幸和有启迪性。我可以想象一个孩子以他为榜样，知道有可能成为超级英雄。我认为他的遗产将会永远流传下去。”

赛车界“楷模”

近几个月来，自从美国黑人乔治·弗洛伊德不幸去世后，汉密尔顿就积极加入“平权运动”，同时发起一项以自己名字命名的研究行动，致力于鼓励和帮助更多少数人群投身赛车行业。

汉密尔顿所效力的梅赛德斯车队支持他的倡议，并且在发现只有3%员工属于少数人群后，致力于在今年年底前推出改变现状的项目。

梅赛德斯领队托托·沃尔夫多次表示他对汉密尔顿的理解，因为他小时候目睹过收养自己的犹太家庭受到歧视。在他看来，汉密尔顿觉得有责任在赛车行业里为其他人树立榜样。

“我认为我们谈论少数人群的原因，是因为这是世界上一个小规模的人群，并且要真正走向顶端困难许多，无论是演员、运动员、政治家还是企业家，”奥地利人说。

“我认为刘易斯绝对有可能成为F1里最伟大的冠军，而且我认为他全心怀着那种能量和他想那么做的责任，继续做其他人敬仰的楷模和灵感之源。”