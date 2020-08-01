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汉密尔顿承认W11受风影响平衡不佳

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汉密尔顿承认W11受风影响平衡不佳
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2020年8月1日 上午8:07

刘易斯·汉密尔顿承认梅赛德斯W11赛车在英国大奖赛周五练习中遇到了平衡性问题，但瓦尔特利·博塔斯认为并非灾难。

梅赛德斯包揽了前三场比赛的杆位和胜利，但是在银石周五的两个练习阶段却落后Racing Point和红牛。

兰斯·斯特罗尔在第二节练习的排位赛模拟中做出标杆时间，而汉密尔顿用软胎做第二次单圈练习时中途放弃，令他在时间榜上落后使用梅赛德斯引擎的斯特罗尔0.3秒，仅仅排在第五位。英国人坦言大风给赛车平衡带来了很大的问题。

“老实说今天是相当困难的一天，” 六次在银石获胜的汉密尔顿解释说，“这里总是风很大，其实这是这条赛道很好的地方，总是有不同方向的风。但是今天真的让赛车很难弄。”

“平衡没有达到我想要的样子，所以今晚我们要好好研究，尝试解决问题。这倒不是一场灾难，但是今天绝对很难驾驶。”

梅赛德斯最快的时间由博塔斯做出，落后加拿大人0.157秒，同时也相差红牛的亚历山大·阿尔本0.06秒。芬兰人认同队友的说法，但他相信车队能够改善赛车的情况。

“第一阶段在平衡方面尤其有些难处理，显然还有工作要做，但是我认为第二节练习实际感觉不差，”博塔斯表示。

“差距相当小，通常我们可以为排位赛做出一些改进，所以并不担心，因为我们整体上感觉相当好。

“Racing Point和红牛看起来相当强。但是明天（周六）又是完全不同的状况，赛道温度会低很多，而风向也会有些改变。这通常在这条赛道上有很大的影响。”

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Event 英国大奖赛
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Author Frankie Mao

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