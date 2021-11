汉密尔顿：我想成为“最纯粹”的F1车手

汉密尔顿与对手马克斯·维斯塔潘之间的冠军争夺战正不断升级进入白热化,汉密尔顿清楚如何赢得胜利的方式和结果本身同样重要。

在接受包括Motorsport在内的一众精选媒体采访时,汉密尔顿表示干干净净地赢得比赛胜利是自己非常重视的一个信条,即便F1很多著名车手并没有遵循这一点。

“我爸爸就是这样把我抚养长大的,”汉密尔顿说,“他说要用赛道上的表现说话。小时候,我在学校里和赛道上都遭到过霸凌,我们想用正确的方式打败他们,而不是把他们的赛车挤出去或者撞到一起。这样,大家就会公认你是更出色的。如果你发生了碰撞,他们就可以说‘欧,是啊,不过是会发生这种情况,这是车手的一种手段。’我想成为最纯粹的车手,通过速度、巨大的努力和决心,所以最终我取得的成绩是毋庸置疑的。”

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme

Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images