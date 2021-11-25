汉密尔顿：我想成为“最纯粹”的F1车手

汉密尔顿与对手马克斯·维斯塔潘之间的冠军争夺战正不断升级进入白热化，汉密尔顿清楚如何赢得胜利的方式和结果本身同样重要。

在接受包括Motorsport在内的一众精选媒体采访时，汉密尔顿表示干干净净地赢得比赛胜利是自己非常重视的一个信条，即便F1很多著名车手并没有遵循这一点。

“我爸爸就是这样把我抚养长大的，”汉密尔顿说，“他说要用赛道上的表现说话。小时候，我在学校里和赛道上都遭到过霸凌，我们想用正确的方式打败他们，而不是把他们的赛车挤出去或者撞到一起。这样，大家就会公认你是更出色的。如果你发生了碰撞，他们就可以说‘欧，是啊，不过是会发生这种情况，这是车手的一种手段。’我想成为最纯粹的车手，通过速度、巨大的努力和决心，所以最终我取得的成绩是毋庸置疑的。”

与维斯塔潘的竞争

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

汉密尔顿对于干净比赛的信念，是在他和极具攻击性的维斯塔潘争夺车手冠军的背景下表达的，后者表示自己并不惧怕把事情推向极致。

汉密尔顿和维斯塔潘在英国和意大利大奖赛上都发生了著名的碰撞，最近，两人在巴西争夺头名位置时，维斯塔潘把汉密尔顿挤出赛道的举动引发了争议。

当被问及在于维斯塔潘这样一名不怕放狠招的车手比赛时要如何应对，汉密尔顿说：“你得非常非常小心，比以往任何时候都要更小心。不要让别人利用你的犹豫去获益，你要明白的是接下来会发生什么情况。你总是要做好准备以一切代价去避免发生碰撞，即便这意味着要冲出赛道，因为最终你的目标是要完赛，对吧？如果你很固执，坚守己见，就会撞车。所以这就是我尽力去做的，努力确保自己避免发生碰撞。”

“我想我在大多数比赛情况下行为相当得体，你不可能一直做到完美，不过有些和你比赛的车手会比较激进，有不同的驾驶方式。但是他不是我遇到过的唯一一名这样比赛的车手，在我的职业生涯中遇到过很多车手，他们都有自己截然不同的比赛方式。这很有意思。现在随着年纪的增长，我会更多地观察到他们的性格、背景和成长经历。我们的成长背景决定了我们的处事方式和行为模式，好的或者坏的。所以我尽量去理解那些，让自己能够更欣赏和我比赛的车手的性格是怎么样的。”

避免碰撞

Lewis Hamilton, Mercedes W12, Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B Photo by: Jerry Andre / Motorsport Images

今年，汉密尔顿有几次冲出赛道以避免和维斯塔潘发生碰撞，其中最著名的就是在伊莫拉和巴塞罗那的一号弯，当时他都选择了冲出赛道来避免碰撞。不过他否认这样的避让代表着软弱，也不认为在银石与维斯塔潘的碰撞是出于想证明自己不是一个容易被打败的人。

“如果你在外侧，避让总是一个理智的选择，为了最终能够完赛，”汉密尔顿解释道，“如果你在内侧，有些情况下我坚信自己是对的，我几乎和对方赛车轮对轮。在银石，举例来说，你去看一下当时的片段：我和前轮和他的前轮并排，所以不是说我的车轮在他的后轮边上要进来。在那种情况下，如果我选择（和马克斯在巴西）一样的方式为例，继续加油然后偏离赛道并保住位置，情况又会怎么样？他们看过规则吗？”

“我不是因为自大或者骄傲自满而退出争夺择日再战，我知道有时候你必须这么做，你得做更明智的那个人。当然有时候你会因为这么做而损失积分，不过这不仅仅关乎我一个人。我的背后有2000个人，如果做出那个自私的决定‘不，我要坚持自己’然后没有完赛，会让我的整个团队在年终失去可能获得的奖金，荒废了他们付出的艰辛努力，并给赛车带来损伤。我对这一切都很清楚。”

汉密尔顿同时认为自己和年轻一代采取不同方式比赛的一个原因是，年轻一代是在更高的赛道安全标准下成长起来的，这意味着他们不怕冲到沥青缓冲区。

“我想说今天的车手，年轻车手们，他们成长过程中使用的赛道都有着巨大的缓冲区，”他说，“而当我开始赛车的时候，大部分赛道没有这个条件，那时更有趣，风险性更高，你必须更加充分发挥驾驶技术，不能老是超越极限。你真的是要慢慢来，而他们这代年轻车手可以任意超越极限，冲出去再跑回赛道上，需要付出的代价更少，这就是唯一真正的差别。”

“不过他们都十分奋发努力。我们知道现在和过去相比有更多的车手来自更富裕的背景而非来自工薪阶层，这不是什么新鲜事。不过我想我们正在形成一个很不错的车手血统输送新人。”

没有仇恨

Lewis Hamilton, Mercedes, 1st position, and Max Verstappen, Red Bull Racing, 2nd position, congratulate each other in Parc Ferme Photo by: Steve Etherington / Motorsport Images

今年汉密尔顿和维斯塔潘在赛道上发生了碰撞，并就车手冠军头衔展开激烈争夺，不过两人并没有公开交恶。

汉密尔顿认为这样的情形并不特殊，他指出二人不同的比赛方式也许是因为各自处在职业生涯的不同阶段。

“你看，我曾经在场上交手过的一些人，他们脸上表现得和实际情况并不一致，”他说，“我36岁了，从事赛车已经很长时间，所以这不是第一次遭遇以某些方式或好或坏的车手了。我觉得自己只是能够更好地应对，更好地去处理这样的情况。尤其是在聚光灯下，以及在这项运动的压力下。“

”我知道他超级快，随着年岁增长人成熟起来会变得越来越强大，毫无疑问他一定会的。看看我24或25岁的时候，天啊，看看我那时候犯的错。我有速度，但我也尝试了赛车以外很多不同的经历，并同样站在聚光灯下，承受着站在头排的压力。我不认为那时的我做得有多正确，所以我不会因为这点而针对任何人。”