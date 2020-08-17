汉密尔顿：我在西班牙达到“至高状态”

汉密尔顿在上周日的比赛里领跑了每一圈后赢得胜利，而他对第二名的红牛车手马克斯·维斯塔潘的优势多达24秒。同时，在取得本赛季个人第四场胜利之后，汉密尔顿在年度积分榜上也甩开荷兰人37分之多。

赛后，当被问及这种发挥水平是否达到灵魂出窍的境界时，汉密尔顿回答说：“不是灵魂出窍的体验。我只是认为（我）在至高状态。

“我一直喜欢谈论尝试达到个人最佳境界，我猜我们每个人都有无限的能力，感觉只是我处在很高的平原上。而我能够达到这个区域并且如此长时间地留在那里……

“我需要评估一下我是如何达到那里的，因为我扩大的差距是证明，我对轮胎的管理也是证明。我一直说完美的比赛。这就是其中之一。”

汉密尔顿的第五场西班牙大奖赛胜利，也是他参加F1以来第88次取胜，距离迈克尔·舒马赫的91胜纪录，只有3场之遥。不过上周日，英国人已经在加泰罗尼亚赛道打破了舒马赫的另一项纪录，以156次登上领奖台成为新的“第一人”。

一直以来，汉密尔顿总是对追求纪录轻描淡写。这一次，虽然他仍然表示感到“非常奇怪”，但也希望自己的家族能引以为傲。

“所有在这里的车手都看着迈克尔比赛长大，梦想有朝一日来到这里，”这位六届世界冠军表示，“现在发生的事情远远超出我儿时的梦想。我非常感谢每天我得到的机会。”

“我认为，迈克尔显然是一名难以置信的运动员和车手。我只是对一直被拿来与他、阿亚顿（塞纳）和方吉奥相提并论感到惭愧和荣幸。这相当酷。我希望汉密尔顿家族也可以感到骄傲。”

虽然不同时代的战绩难以直接比较，但是舒马赫在他的两端F1生涯里，登台率为50.7%，而汉密尔顿目前达到了60.9%。

就这个方面而言，除了意大利人Dorino Serafini在1950年唯一一次参加世界锦标赛性质的F1大奖赛时获得第二名（代表法拉利在蒙扎比赛），只有Luigi Fagioli和胡安·曼努埃尔·方吉奥的登台率高于汉密尔顿，分别为85.7%（7次参赛，6次登台）和67.3%（52次参赛，35次登台）。换言之，在现代F1历史上，汉密尔顿高居第一。

此外，汉密尔顿保持着杆位最多（92）、第一排发车次数最多（150）、领跑每一圈获胜次数最多（21）的纪录。虽然2020赛季的赛程还未完全确定，但是汉密尔顿夺得第七个世界冠军，看似只是时间问题。