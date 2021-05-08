汉密尔顿：我与博塔斯是“最好的组合”

2021赛季方才进行到第四个比赛周末，博塔斯就深陷将被梅赛德斯替换的传闻中，而且还是赛季中途。

一方面，芬兰人与德国车队的合同仍然只为期一年，持续到2021年底——实际上相关的传闻每年都在发生；另一方面，博塔斯与乔治·拉塞尔在伊莫拉的事故，被认为显示了后者十分觊觎梅赛德斯车队的席位。

与此同时，由于已经由一场退赛，博塔斯目前落后汉密尔顿多达37分，而且在伊莫拉退赛前，他只在积分区的边缘徘徊，甚至难以超越前方的赛车，让他受到了质疑。

博塔斯在2017年初加盟梅赛德斯，接替2016年夺冠后闪电退役的尼科·罗斯博格。过去连个赛季，他都获得了年度第二，但在各个方面都无法真正与汉密尔顿比肩。

不过，面对队友不断受到质疑，汉密尔顿始终表示支持。本周末的西班牙大奖赛前，英国人再次力挺队友。

“从我经历过的，从我与瓦尔特利的关系来说，我认为正如我说过的，他是一位非常了不起的队友，”七届世界冠军表示。

“如果我老实地说，我感觉在拿到成绩方面，在车队内部的均衡性方面，在推动赛车改进的综合知识方面，我们是最好的组合。

“瞧，到一定的时候，阵容就会换人，就会有改变。我不会永远在这里，瓦尔特利也不会永远在这里，但是现在，我认为我们在过去几年里一次又一次地取得了成绩，并且我们会继续的。

“瓦尔特利刚刚在上一场比赛里夺得了杆位，现在只是第四场比赛。我认为人们应该给他喘息的空间，让他集中精力做他现在做的事情。”

迄今为止，博塔斯的9场胜利和17个杆位都是在他加盟梅赛德斯后获得。尽管每一年车队都只与他续约一年，但他坚持以争夺世界冠军为目标。

对于近期的传闻，芬兰人坚决表示不屑。他相信中途更换车手阵容不是梅赛德斯的作风。

“我知道我不会在赛季中途被替换的，因为作为一个团队，我们不会那么做，”他说到。“我签订了今年的合约，我认为在F1只有一支车队会做这样的事情，而我们不是那样的。”

“所以我没有压力，因为我知道事情是怎么发展的。总是会有人胡说八道，但那也是这项运动的一部分。”

虽然博塔斯个人的世界冠军目标还没有达成，但是过去四年里，他帮助梅赛德斯蝉联制造商年度冠军。

托托·沃尔夫不仅是梅赛德斯车队的负责人，而且也曾是博塔斯的经纪人之一。当年，这位芬兰车手向沃尔夫毛遂自荐。

在巴塞罗那，沃尔夫竭力否认梅赛德斯会有赛季中抛弃博塔斯的意图。“我不会在赛季中更换车手，除非瓦尔特利吃坏了或得了流感。

“我们从来没有那么做过。显然事情总是可能有变化，如果有任何原因的话，但还没有发审过，也从来不是我们的计划。明年什么样，那是明年的事情。现在谈论还太早。”