汉密尔顿：我不想只作为运动员

汉密尔顿在2020赛季第七次赢得F1世界冠军,追平了迈克尔·舒马赫夺冠次数纪录的同时,也创造了新的大奖赛胜利纪录。

不仅如此,在全球饱受新冠肺炎疫情影响以及各种社会问题爆发的这一年里,英国人积极地担任意见领袖。他既亲自参与到反对种族歧视的行动中,又发起了“刘易斯·汉密尔顿计划”,试图帮助少数群体获得接受工程学相关的学习机会,推动赛车运动的多元化发展。

不过,除了在显著社会问题上踊跃发表意见之外,汉密尔顿的影响力其实也深入普通人的生活。今年早些时候,他在个人社交平台上转发了一张两位中国Team LH车迷订婚的照片并送上祝福。

在接受包括Motorsport中文网在内的小部分媒体采访时,汉密尔顿谈及了这桩看似很小却对他的两位支持者有着人生重要意义的事情。

“这非常让人受宠若惊,”英国人对Motorsport中文网说道。“当你见到遇到陌生人,听到他们正在经历人生转变或挑战的故事,然后他们对我说‘你帮助我度过了难关’。真是受宠若惊的感觉。”

“有些人与我共同走过这段旅程很久很久。我并不是对所有事情都有答案。我读书看新闻,发表符合我的价值观的意见,我并不在所有事情上是对的。但是我所做的那些事情,我都怀着善意。

“F1的困难之处在于它那是那么新潮,是那么难以亲近,很难让普通人接触到,因为你不能在任何地方驾驶F1赛车。但是我认为希望关注我的人意识到我也是从草根起步,出身于普通的乡镇,我们打破了常规,不曾有人像我这样做到这些事情。

“如今,我认为代表性非常重要。这不意味着你不能成为先驱者,建立自己的标准。我总是说我们胜败一起,因为那些来比赛的观众、来看我比赛的车迷留下积极的信息,是那么的鼓舞人心。从能量的层面来说,那是不可估量的。”

2020年对汉密尔顿来说无疑是大丰收的一年。他被英国GQ杂志评为“年度改革者”——突破了运动员的身份限制,又当选了BBC“年度体育人物”,而且英国首相鲍里斯·约翰逊亲自出面确保他会在新年受封爵士。尤其是封爵来说,可以理解的是除了第七次赢得F1世界冠军的突破性成绩之外,还有他在赛道外的一系列举动。

“我不知道应该如何描述我自己,”汉密尔顿表示。“我想说,今年有多重的谦卑的经历,我着实记得那种不想只作为运动员的感觉。”

“运动员被认为只做一件事……对我而言,我一直在想所有那些胜利有什么意义,如果你不能带来影响?如果你不能带来积极的改变?我现在做所有其他事情,几乎就是在某种程度上,这(F1)是我的主要工作和主要中心,当我在外面做其他事情时,那是我的副业。我在比赛里表现相当不错。但是我试着把其他事情也做好。

“归根到底,我们都有价值观,我认为我们绝大部分人都是善良之人,希望做积极的事情,希望带来影响。无论是为了孩子,为了你们的家人,为了与你们共事的人,无论是什么。能够受到认可,在全球程度上受到GQ这样的欢迎,真心感谢。

“我不给自己起头衔,但是我能说的是我还没有达到我的全部潜力,还有很多可以做。我试着尽可能多地学习,来做更多事情。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG F1, Sebastian Vettel, Ferrari, George Russell, Williams Racing, and the other drivers stand and kneel in support of the End Racism campaign prior to the start

Photo by: Mark Sutton / Motorsport Images