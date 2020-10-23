汉密尔顿感觉W11在葡萄牙FP2里“相当糟糕”

首次来到阿尔加夫赛道比赛，博塔斯在周五练习里做出当日标杆。汉密尔顿在上午的阶段里落后芬兰人0.3秒屈居第二。在下午两次因红旗暂停的第二个90分钟阶段里，英国人放弃了一个用软胎做的飞行圈后，仅仅位列第八，相差队友一秒以上。

“FP1可能是对我而言比较好的阶段，即使赛车感觉并不好，”他在当天收工后说。“然后我们在FP2做了一些改变，而它感觉相当糟糕。”

“我们需要后退几步，来搞懂在调校方面，我们在哪里出了错，看一看我们是否可以在明天有所改进。”

对于这条从没有举办过F1比赛的赛道，倍耐力提名的是三款最硬配方的轮胎。从昨天车辆的情况来看，轮胎很难在一圈里达到工作所需的温度区间。

在明确表示赛道“非常有挑战性”的汉密尔顿看来，这很有可能导致排位赛Q1开始后场面混乱，因为20辆赛车试图在全长4.6公里的赛道上抢占有利的位置。

“在第一圈就让轮胎达到状态很难，哪怕是用软胎，”英国人表示。“当然它们是硬的轮胎，是在这样的赛道上最硬种类的轮胎，我会说这种情况是预料之中的。”

“我认为特别是Q1里，很多赛车会在外面，为了占据位置、跑出干净的一圈而乱作一团，但是每个人都一样。”

相比之下，博塔斯虽然也对W11的尾端感到挣扎，但是他对平衡的感觉稍好。

“不差，我主要在慢速弯里对赛车的后部有些挣扎，但是差得不多，单圈时间显示了出来，”芬兰人说。

为了第一次举办F1大奖赛，阿尔加夫赛道方面重新铺设过沥青表面。而博塔斯觉得赛道表面依然太滑。

“赛道表面实际上相当滑，这提醒了我，当我们第一次去索契或奥斯汀的时候，就是新的沥青路面，”芬兰人表示。

“每一圈都在进化。在抓地力方面，这样的沥青有点不经用。你有抓地力时挺好，但是当你失去抓地力时，你失去得相当快。那就是我们看到一些赛车打转的原因。”

在积分榜上落后69分，使得博塔斯在世界冠军争夺中非常被动。理论上，汉密尔顿甚至有可能在背靠背的伊莫拉第七次加冕，前提是他的队友两场不能拿到积分，而他累积获得36分。