汉密尔顿：当前不是与梅赛德斯续约谈判的“正确时机”

梅赛德斯在昨天宣布与瓦尔特利·博塔斯续约至2021年。芬兰人声称此前双方的谈判进展“容易且顺利”。而车队领队托托·沃尔夫表示，这已经为保持“当前F1最强的车受组合”这一优势迈出了“重要的第一步”。

汉密尔顿的六个世界冠军头衔中，五个是在2013年加盟梅赛德斯之后取得，他的合约也将在今年年底到期。虽然双方一直表达了继续合作的强烈愿望，但是英国人也明确表示尚未对新合约进行真正的谈判。

本周末的70周年大奖赛之前，汉密尔顿对续约事宜发展缓慢作出解释。他认为世界正受到新冠肺炎疫情的冲击，所以现在不是谈续约的好时机。

“老实说，现在感觉不是坐下来的正确时机，”他在银石表示。”当你想到世界上许多人失去了工作，许多人失业，坐下来谈一份大合约，不像是我眼下需要花时间去做的最重要的事情。“

“事实是我的确想与车队继续，我们不需要花太多精力坐下来完成续约。眼下，我对此感到不自在，所以我们就多等一会儿。”

自从新冠病毒全球大流行爆发以来，汉密尔顿对全世界面临的多种问题保持警醒。他积极参与到反对种族歧视和推动赛车行业多元化、平等性的行动中，并且还发起了一项研究行动，旨在为少数人群获得STEM学科学习的机会，从而有可能进入赛车行业工作。

在梅赛德斯把其2020年F1赛车——以及FE赛车的涂装——改为全黑色的决定中，汉密尔顿也起到了一定作用。而德国车队也表明将积极改善内部的多元化，因为其发现在所有大约1000名员工中，只有3%属于少数人种。

汉密尔顿重申他与梅赛德斯享有共同的目标，而且对于何时完成续约没有压力。

“我没有跟其他任何人谈，”英国人说道，“我期待着继续下去，特别是我们作为一个团队，刚刚在如何教育自己、如何理解我们可以做什么来使未来更多元化且更有接纳性方面，开启了新篇章。”

“我为今后能够与梅赛德斯-奔驰和这支车队做哪些事情感到超级兴奋。在某个阶段，（续约）会完成的。我没有压力。”

汉密尔顿曾表示沃尔夫也是他与梅赛德斯关系的重要一环。虽然德国公司与奥地利人也尚未续约，但是后者一再表示他的意愿是继续带领这支车队前进，尽管他以私人身份投资了劳伦斯·斯特罗尔接管后的阿斯顿·马丁——梅赛德斯的母公司戴姆勒也占有5%股份。