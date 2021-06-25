汉密尔顿开始新合约谈判，不认为需要替换博塔斯

受到新冠肺炎疫情以及自己感染病毒的影响，汉密尔顿仅仅是在今年2月与梅赛德斯续签了一年合约。当时，德国车队领队托托·沃尔夫表示，双方这么做是为了解决燃眉之急，即2021赛季比赛的事情。而俩人之后明确表示，会吸取2020年的经验，不会在新合约的事情拖延。

当前正值2021赛季第一个三连赛期间，汉密尔顿在两场于奥地利红牛环的比赛进行之前表示，他已经与沃尔夫开始了续约洽谈。同时，在被媒体问到队友人选的时，他觉得没必要换掉瓦尔特利·博塔斯，尽管外界对德国车队将用现效力于威廉姆斯的乔治·拉塞尔见在下赛季取代芬兰人的传闻喧嚣尘世。

“我们已经开始了磋商，”英国人说。“没有太多要说的。我们已经开始了磋商，事情挺积极。”

“瓦尔特利是我现在的队友，我们俩都在职业生涯里经历过起伏，但就像我说过的，他是非常棒的队友，我不一定觉得需要改变。”

而当被问及对拉塞尔出任队友的看法时，汉密尔顿则回答说：“他当前不是我的队友。因此我不需要说任何事情。”

从2017年以来，博塔斯已经在梅赛德斯效力了五个赛季。每一次他只是与德国车队延长一年合约。不可否人，本赛季迄今他的成绩不如过去理想，在车手积分榜上仅仅排名第五，甚至落后红牛的塞尔吉奥·佩雷兹和迈凯伦的兰多·诺里斯。

近期，芬兰人已经频频被问及个人未来的问题，甚至有要求他确认是否已经收到梅赛德斯的通知，他将在明年被取代。当时，他表示自己没有得到过任何消息，并且还没有展开自己的谈判。

斯蒂利亚大奖赛前，博塔斯对自己的处境做出了回应：“这对我没什么新鲜，每年我都遇到相同的处境，等着我的下一年有着落。”

“每个人都知道这项运动是如何运作的：如果你出成绩，你为自己赢得你应该得到的席位；如果你不出成绩，如果车队觉得他们需要更换车手，那么他们将会更换车手。”

“这项运动非常纯粹，并且我要再说一次，还有16场比赛。车队知道我的能耐，近几年赢得锦标赛中我的价值。现在还不是做那些洽谈的时候。我们正在三连赛的中间，接下来两周有两场比赛进行，但我相信在休赛周，在合适的时候，会有时间洽谈的。那是我现在的处境，在那样的处境中，我需要尝试并且充分利用。”

法国大奖赛中，博塔斯在无线电中公开对梅赛德斯没有听取他对二停的建议感到不满。之后，有媒体声称芬兰人与德国车队的关系已经破裂，尽管沃尔夫在赛后表示他喜欢看到博塔斯宣泄情绪。

“那种猜想是完全错误的，我们有很好的关系，”博塔斯说。“没有问题，那样的情况是正常的。我相信不是所有的交流都被播出了。

“把我们作为一个集体带到现在这个地位的，是我们一直很直接，一直诚实表达感受，是否你觉得有进步的空间。所以这并不新鲜，一切都好着。”