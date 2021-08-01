汉密尔顿建议红牛高层在夏休期反思其言行

汉密尔顿在亨格罗林摘下了今年西班牙大奖赛后，个人的第一个杆位，也是职业生涯第101个。但是排位赛后的即时采访时刻，现场大量的荷兰车迷对他喝倒彩。

自从在英国大奖赛开场圈里与马克斯·维斯塔潘撞车之后，这位七届世界冠军收到了一系列针对他的不雅言论，包括带有种族歧视的攻击。对此，F1社区进行了谴责了，明确表示这项运动没有那些相关责任人的立足之地。而且，红牛开除了一名发表了种族主义言论的员工。

昨天的排位赛后，汉密尔顿表示嘘声“只会点燃我”。而在接受F1官方采访时，他认为嘘声完全是红牛方面的言论激发的，而奥地利车队的高层需要有所行动。

“我想说我不觉得意外，鉴于是那支车队高层煽动起来的，”梅赛德斯车手说到。“我认为在这段休息期，大家真的需要回顾那些说过的话，因为那些说出来的话是不可容忍的。而且除此之外，那些话让事情发展到极端。”

“他们不得不开除一名说了那些话的员工。我不知道那是谁，但具体是谁并不重要。如果我告诉我的朋友或父亲或我弟弟，我们都会对字里行间的意思感到受伤。”

“但是世界正在改变，我们需要继续保持积极的态度。我对我的车队在这段时期里那么专注感到骄傲，因为情绪风起云涌一般，而所有的事情从四面八方向我们扑来。但是我们集中注意力，来到这里交出成绩，我真心为每个人骄傲。”

银石“后遗症”

匈牙利大奖赛前，红牛对银石事故的裁决提出上诉请求被国际汽联驳回之后，梅赛德斯发表声明，希望争冠对手的高层停止对汉密尔顿的诋毁。

周五的新闻发布会上，霍纳辩解说他在银石赛后的表态并非针对汉密尔顿个人，而是指出他的犯规，并且称无论那是谁，他都会有一样的反应。同一天，梅赛德斯领队托托·沃尔夫解释了车队发表严正声明，是因为觉得对手的言论踩过了界，希望双方可以一起把情况“缓和”下来，重新建立尊重。

排位赛后，对于汉密尔顿受到荷兰车迷不友好的嘘声，尽管沃尔夫强调不能接受，但也感到无奈，不过他认为那是银石事故的“后遗症”。

“看台上全是荷兰车迷，”梅赛德斯车队主管表示。“没人喜欢（嘘声），参加过体育竞赛的人永远不会理解那是为什么。但是你听到足球场里和看台上都会有。而那是一片橙色的看台。”

“那说明了车迷是多么热情。集体主义的本能并不是坏事，我对我们车队也是如此。如果他们集体主义，如果他们非常热情，如果他们为车手鼓掌和尖叫，那就好了。我认为嘘声在体育赛场没有立足之地。”

“我认为那是几周前事故的结果。那是一次有争议的事故，导致了意见的对立。现在我们看到的就是车迷的情绪化表现、情感的宣泄。”