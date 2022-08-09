汉密尔顿希望维特尔证明了F1的意义在于“更加远大的事情“

载入语音播放

四届F1世界冠军维特尔在匈牙利大奖赛之前宣布，他将在2022赛季结束时退役，结束他15年的大奖赛生涯。

近年来，维特尔与汉密尔顿一起成为F1以外问题的主要发声者，特别关注当今世界面临的气候危机和环境问题，以及维护LGBTQ +权利和反对种族主义。

汉密尔顿希望维特尔近年来努力发声，有助于激励正在冉冉升起的下一代车手能在F1以类似的方式，表明他们在公共事务中的立场。

“最终，我认为总的来说，我们经常继承前人留下的优秀传统，无论是在这项运动还是其他运动中，”汉密尔顿说。“我真的希望他能激励下一代。无论是这一代还是正在崛起的年轻一代，都要更有信心地利用他们的平台，意识到这不仅仅是关于他们和他们的赛车。

“还有比在这里（参加F1）更加远大的事情。我真的希望我们看到更多像他这样的人。但是，我不能保证这一点（以后一定会有像他一样的人），因为我认为他很罕见。“

自2010年以来，维特尔一直担任大奖赛车手协会的干事，成为讨论F1安全标准并为车手发声的关键人物。

Sebastian Vettel, Aston Martin Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

一些同行车手已经表示希望维特尔即使在结束赛车生涯后也能继续担任这一角色。

汉密尔顿说，他不确定维特尔在离开F1之后有什么生活计划，但他相信德国人“退役后的生活会很精彩，如果他秉承他在这里所表现出的勇气和纯粹的决心。"

维特尔退役后，赛道上留下的拥有至少10年比赛经验的车手只剩下汉密尔顿、红牛的塞尔吉奥·佩雷兹，迈凯伦的丹尼尔·里卡多和Alpine车手费尔南多·阿隆索。

尽管参赛阵容越来越年轻，但对于自己和阿隆索等老牌车手及经验丰富的世界冠军不再参加比赛后， F1 水平将有所下降的说法，汉密尔顿予以驳斥。

“我们希望我们的努力能为F1带来一个更好的环境，” 汉密尔顿说： “这就是我一直在努力做的，维特尔一直在这里努力做的，真正实现星星之火可以燎原，在我们离开时让F1成为比我们初来时更好的运动。”

“我认为维特尔肯定已经在这方面发挥了巨大的作用，而且还有很多工作要做。我不知道维特尔是否会做更多关工作，是否会在幕后继续参与。我不觉得他会回来做解说员，但你永远不能说不！”

“但是，是的，我希望F1变得更好。如果不是的话，那就太浪费时间了。”

翻译/Holiday