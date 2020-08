汉密尔顿希望维斯塔潘带来更多挑战

上周日的70周年大奖赛中,维斯塔潘以轮胎策略力克从头排发车的两位梅赛德斯车手,就此打破了德国车队本赛季开始以来的垄断。

当被问到是否把维斯塔潘视为本赛季世界冠军的主要对手时,汉密尔顿回答说:“这很棒,正如我说过的,我希望他们可以在比赛里像今天这样挑战我们,所以我很激动看这场比赛。

“显然红牛看上去在比赛条件下相当接近我们,并且今天更强,所以这说明了他们的综合实力并没有像别人之前说的那么糟,我认为这是好事。”

博塔斯赢得第一场奥地利比赛之后,汉密尔顿以三连胜还以颜色。但是全部五场比赛里,维斯塔潘除了揭幕战在红牛环退赛之外,其余比赛全都登上了领奖台。并且第五场比赛过后,他在积分榜上超过了瓦尔特利·博塔斯4分,登上了第二位,尽管与继续保持领先的汉密尔顿还有30分的差距。

英国人继续说道:“今年余下时间里的发展会很有看点,我绝对不会忽略他们。我认为他们需要紧紧盯住他们,继续努力进步,因为我不认为这会很容易。

“但是我认为我的车队从来没有这种想法,所以我们只是继续埋头苦干。今天,我原本一厢情愿地希望我们可以在比赛结束前一较高下,但是可能今后我们会有更多较量。”

虽然本赛季首尝败绩,但是梅赛德斯领队托托·沃尔夫同样欢迎红牛的挑战,并且再次提醒车队可能在今年夏天比赛里遭遇难题。

“我认为是的,我有点喜欢这个局面,因为每个人都说‘OK,这对梅赛德斯太容易了’,然后就这样了,”奥地利人回答说。

“这一点也不容易。我们(在70周年大奖赛里)肯定不是最快的赛车,可能甚至不是第二快的。“我们从前就见识过,高温条件以某种原因不适合我们的赛车,但是正如我之前所说,问题比这个(高温)复杂多了。

“我们其实欢迎挑战。我们可能拥有最快的综合实力,但是最快的综合实力也包括最多的下压力,而最多的下压力对轮胎最苛刻。在那个方面,我们必须学会如何调整赛车,帮助轮胎坚持得久一点。

“我真心对我们在巴塞罗那要怎么做感到好奇且感兴趣。我们有几天时间来立减,没有什么比一场大挑战更好了。”

沃尔夫直言如果维斯塔潘在第一场比赛里没有退赛,他与汉密尔顿之间的差距不会现在的30分,甚至可能只落后“5分”。

本赛季的特殊性令车队没有夏休,而且在欧洲气温最高的时期里进行比赛。自从2017年以来,梅赛德斯赛车都有着不耐高温的弱点。银石的第二个周末,虽然W11的单圈优势明显,但是高温之下,轮胎配方变软,令其长距离作战遇到了麻烦。

本周末F1将立即前往巴塞罗那继续比赛。尽管梅赛德斯自2016年的内耗撞车之后在加泰罗尼亚赛道保持全胜,但是时间从五月变成八月,酷暑天气又给W11带来隐忧。

