汉密尔顿希望维斯塔潘带来更多挑战

上周日的70周年大奖赛中，维斯塔潘以轮胎策略力克从头排发车的两位梅赛德斯车手，就此打破了德国车队本赛季开始以来的垄断。

当被问到是否把维斯塔潘视为本赛季世界冠军的主要对手时，汉密尔顿回答说：“这很棒，正如我说过的，我希望他们可以在比赛里像今天这样挑战我们，所以我很激动看这场比赛。

“显然红牛看上去在比赛条件下相当接近我们，并且今天更强，所以这说明了他们的综合实力并没有像别人之前说的那么糟，我认为这是好事。”

博塔斯赢得第一场奥地利比赛之后，汉密尔顿以三连胜还以颜色。但是全部五场比赛里，维斯塔潘除了揭幕战在红牛环退赛之外，其余比赛全都登上了领奖台。并且第五场比赛过后，他在积分榜上超过了瓦尔特利·博塔斯4分，登上了第二位，尽管与继续保持领先的汉密尔顿还有30分的差距。

英国人继续说道：“今年余下时间里的发展会很有看点，我绝对不会忽略他们。我认为他们需要紧紧盯住他们，继续努力进步，因为我不认为这会很容易。

“但是我认为我的车队从来没有这种想法，所以我们只是继续埋头苦干。今天，我原本一厢情愿地希望我们可以在比赛结束前一较高下，但是可能今后我们会有更多较量。”

虽然本赛季首尝败绩，但是梅赛德斯领队托托·沃尔夫同样欢迎红牛的挑战，并且再次提醒车队可能在今年夏天比赛里遭遇难题。

“我认为是的，我有点喜欢这个局面，因为每个人都说‘OK，这对梅赛德斯太容易了’，然后就这样了，”奥地利人回答说。

“这一点也不容易。我们（在70周年大奖赛里）肯定不是最快的赛车，可能甚至不是第二快的。“我们从前就见识过，高温条件以某种原因不适合我们的赛车，但是正如我之前所说，问题比这个（高温）复杂多了。

“我们其实欢迎挑战。我们可能拥有最快的综合实力，但是最快的综合实力也包括最多的下压力，而最多的下压力对轮胎最苛刻。在那个方面，我们必须学会如何调整赛车，帮助轮胎坚持得久一点。

“我真心对我们在巴塞罗那要怎么做感到好奇且感兴趣。我们有几天时间来立减，没有什么比一场大挑战更好了。”

沃尔夫直言如果维斯塔潘在第一场比赛里没有退赛，他与汉密尔顿之间的差距不会现在的30分，甚至可能只落后“5分”。

本赛季的特殊性令车队没有夏休，而且在欧洲气温最高的时期里进行比赛。自从2017年以来，梅赛德斯赛车都有着不耐高温的弱点。银石的第二个周末，虽然W11的单圈优势明显，但是高温之下，轮胎配方变软，令其长距离作战遇到了麻烦。

本周末F1将立即前往巴塞罗那继续比赛。尽管梅赛德斯自2016年的内耗撞车之后在加泰罗尼亚赛道保持全胜，但是时间从五月变成八月，酷暑天气又给W11带来隐忧。

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 and Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 battle for the lead of the race Photo by: Charles Coates / Motorsport Images

红牛避谈争冠

尽管以胜利者的身份结束70周年大奖赛，红牛也对RB16在比赛中的出色表现难以理解。车队原本指望硬胎起步的策略能在比赛尾声阶段创造机会，但是维斯塔潘在跑完第一节时，已经把局面掌握在他手里，从追逐者变成捍卫者。

对于如此强势的比赛速度和对轮胎的友善，是否与配方变软有关时，红牛领队克里斯蒂安·霍纳回应说：”很难说，我说的是配方变软。但是再说一次，两种配方是我们上周用过的，梅赛德斯看上去相当有统治力。

“所以我猜还需要多几场比赛（确认是否是高温的因素）但是我认为，从旁观的角度来说，两停的比赛比一停，更令人激动人心。只是让策略存在更多分叉。“

英国人补充道：“我认为今天梅赛德斯表现不足，与过去几场比赛相比。所以我认为还多需要几场比赛，让我们对大局更了解一些。”

霍纳认为风减少、气温不同、胎压不同，都是70周年大奖赛与前一周的英国大奖赛在比赛过程和结果上出现不同的因素。因此，他对于接下来车队能否帮助维斯塔潘冲击世界冠军保持谨慎的态度。

“这些赛车让战斗得到了一点提升，只有今天我们才看到我们相信这辆赛车应有的能耐，”红牛领队在上周日赛后说，“所以对我们来说重要的是理解为什么今天能表现得那么，周六我们比较弱的弯角在今天则一点问题也没有。

”所以重要的是我们要分析这些收集到的数据，理解它，因为我们在星期六表现不佳，与Racing Point和雷诺争夺那零点几秒，但是在比赛中却套圈他们。巨大的差异，过去4-5年来都有这种模式。”