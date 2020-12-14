汉密尔顿希望在圣诞前与梅赛德斯完成续约

虽然汉密尔顿在亚斯码头赛道上只获得了第三名，但是仍在这个他第七次加冕F1世界冠军的赛季里11次赢下比赛，同时14次登上领奖台，

如今2020赛季已经结束，但是汉密尔顿与梅赛德斯还没有签订关于明年及以后的新合约。原本，英国人与车队计划在完成卫冕任务后启动谈判，但是因为他在巴林大奖赛后新冠病毒检测呈阳性，而再一次被耽误。

“希望在未来两个星期内，我认为我们想在圣诞节前搞定，”阿布扎比赛后，汉密尔顿在新闻发布会上说。

“我计划明年在这里，我想明年在这里。我认为我们——作为一个团队——还有更多要一起做，更多一起实现，既在赛场上，也在赛场外。”

尽管汉密尔顿与梅赛德斯多次明确表达了继续合作的强烈意向，但是迟迟没有落笔签字难免让人有所保留。

对于续约谈判的事宜，梅赛德斯领队托托·沃尔夫在阿布扎比表示“没理由不会进行”。

“我们会进行这个对话。我们被耽误了，”奥地利人说。“我们一直说我们会在赢得年度冠军后进行，然后（汉密尔顿感染）病毒又耽误了10天——两周。现在我们只是需要坐下来，可能以远程面对面的方式。”

截止2020赛季结束，汉密尔顿除了加冕七冠之外，F1生涯胜利累计达到95场、杆位98个。其中2013年加盟梅赛德斯之后，他为德国车队84次带回胜利，摘下73个杆位，同时协助车队连续七年夺得制造商年度冠军，更是成为有史以来第一支连续七年包揽双冠的车队。