汉密尔顿：巴西排位赛成绩取消是“毁灭性的”

因为W12赛车的尾翼襟翼被判定打开幅度超过规定的85毫米最大间距，汉密尔顿被取消了排位赛第一名的成绩，只能在英特拉格斯的冲刺赛里从最后一位发车。而在这场24圈的比赛中，英国人连超15辆赛车后以第15名完赛。

周五晚间国际汽联技术代表乔·鲍尔上报了梅赛德斯的尾翼问题后，直到冲刺赛前一个半小时左右，赛会干事才做出处罚决定。汉密尔顿承认这个结果一度让他难以应对，但他“调整”了心态，把注意力集中在通过冲刺赛尽可能地挽回周日的发车位置上。

”这绝对很难，”汉密尔顿在冲刺赛后向Sky Sports表示。“当车队努力工作，与赛会干事沟通时，我只是试着集中精力在我与工程师的工作上，鼓励我的机师们保持高昂的士气；只是专注于手里的工作，而不去思考它（处罚）。“

“当然在我得知这个决定之前，是毁灭性的。但你不能为它困扰，而是集中注意力，我必须继续向前进。因此，我很快调整，把我的思想集中在做我能做的事情上，付出一切。“

汉密尔顿在冲刺赛里用中性胎起步，第一圈结束就上升了4个位置，并且上演了多次精彩的超车动作。但是他承认，自己事先并没有预想能前进几个名次。

"说实话，我不知道有什么可能，”汉密尔顿说道。“我没有设定极限或最多（上升几名）。发车前，当我在发车区后面时，在我们进行编队前之前，我想我可能觉得能拿到第十。“

"我当时心想'好吧，这是我的目标，我们必须争取尽可能多地前进'。突然间，我能够更快地往前追。而且今天我在燃油方面尝试了不同办法。但是你不能放弃，你必须继续发力。"

虽然汉密尔顿在冲刺赛里获得第五名，但因为本周末更换了本赛季个人第五个内燃机，他必须接受退后五个发车位的处罚，意味着他将在正赛里从第十位发车。

另外在冲刺赛过后，由于马克斯·维斯塔潘凭借第二名又收获了2分，英国人目前在世界冠军争夺中落后红牛的对手21分。