汉密尔顿将继续支持种族平等行动

上周日,奥地利大奖赛作为2020赛季揭幕战正式进行之前,所有车手身着黑色白子的黑人平权运动体恤来到发车区,而汉密尔顿与其他13位车手单膝下跪,表达他们对于不同人种群体享有平等权利的支持。但是,有六名车手没有加入汉密尔顿等人的行列。

赛前传出车手们会在大奖赛车手协会(GPDA)会议上讨论,是否以屈膝的方式来表明F1车手对这个近期世界性问题的态度。但是在周五会议后,就了解到并非所有车手都打算这么做。

很多人都曾认为是汉密尔顿提出了这个倡议,鉴于他是F1有史以来唯一的黑人车手,也在过去一个月里积极表明个人立场。但是英国人在赛后表示,他从未要求其他车手跟随他,而且单膝下跪的行动根本不是他提出的。

“很棒的是F1和梅赛德斯应关注到我们在全球范围内面对的问题,并且决定采取行动,”汉密尔顿在梅赛德斯的新闻发布会上说。

“最终,我们所有人都需要做更多的事情。这个意识已经建立了好几个星期,我们不需要的是它悄然消亡且没有任何改变。

“我可以做引路人。我必须坚持表明观点,而且说回来,我们所有人,包括我自己在内,都必须考虑到肩负的责任并做得更多。

“我知道一些车手的意见,但最终没有人应该被迫在一个场合里屈膝。我从未要求或坚持要任何人屈膝。我从未提出过。它是F1和大奖赛车手协会提出的。

“我让每个人表达各自的想法,然后我向他们敞开心扉,对他们说:'伙计们,我会做的,但是你们做你们认为正确的事。’我真的很感谢那些和我一起屈膝的人。这仍然是一个有力的信息,但最终无论你是是否屈膝,都不会改变世界。

“这在世界范围内是一个更大的问题,但在我个人看来,每个人都有自己的个人选择。”

Lewis Hamilton, Mercedes-AMG Petronas F1, and the drivers take a knee on the grid

Photo by: Charles Coates / Motorsport Images